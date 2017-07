Se billedserie Flere af kvinderne havde aldrig regnet med, at de skulle lære at cykle, men nu kører de bare derudad.

Flere nydanske kvinder lærer at cykle

Vestegnen - 03. juli 2017 kl. 07:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At kunne sætte sig op på cyklen og køre er noget, som langt de fleste af os ser som en helt naturlig del af hverdagen. Men her bor også voksne, der af den ene eller anden årsag ikke har lært af cykle.

I Greve Nord har det vist sig, at det primært er nydanske kvinder, der har den udfordring. Men i løbet af efteråret vil en række af disse kvinder kunne sætte sig op på cykel. Den lokale afdeling af Zonta i Greve har doneret 10.000 kroner til Greve Nord Projektet, som bidrag til at projektet kan afholde et cykelkursus for en gruppe kvinder i Greve Nord.

»I Zonta støtter vi kvinder, uddannelse og sundhed, så cykelkurset rammer jo helt plet. Vi er derfor meget glade for at kunne bakke op om, at kvinderne i Greve Nord bliver mere uafhængige og får en række nye muligheder,« siger Janni Glæsner, der er formand i Zonta Greve.

Greve Nord Projektet har tidligere arrangeret cykelkurser for kvinder med stor succes, og siden har der været stor efterspørgsel på kurserne. Derfor er det en stor glæde for både Greve Nord Projektet og Zonta Greve at kunne hjælpe endnu flere kvinder med at kunne bevæge sig rundt på cyklen.

Cykelkurset består både af undervisning i færdselsregler og af praktisk undervisning og forventes at starte i løbet af sensommeren. Det er Clavis Sprog og Kompetencecenter i Greve, der skal stå for at lære kvinderne at cykle og færdes sikkert i trafikken.

Khadija Al-Mohammedi er vejleder i Greve Nord Projektet, og hun møder en del af de kvinder, der ikke har lært at cykle, men som meget gerne vil lære det.

»Vi er meget glade og taknemmelige for Zonta Greves donation, for det giver os mulighed for at hjælpe en gruppe kvinder, der virkelig gerne vil lære at cykle. Vi kan se, hvor glade og stolte de bliver, når de lærer det. En del af de her kvinder har ikke regnet med, at det var noget, de nogensinde skulle lære, så derfor er glæden endnu større,« siger hun.

At kvinderne lærer at cykle er ikke kun relevant i forhold til, at de skal kunne køre en tur i området. Det er også vigtigt på mange andre punkter.

»Kvinderne bliver mere selvstændige, og det giver dem mulighed for at komme rundt, uden at de skal være afhængige af, at deres mænd eller børn kan køre dem eller det offentlige. Det betyder også, at de bliver meget mere mobile og dermed interessante i forhold til job- og uddannelsesmuligheder, fordi de bedre kan få hverdagen til at hænge sammen, når de både skal nå på fx sprogskole eller i praktik, at handle og hente børn. Så cyklen medfører en række muligheder, som de ellers ville have haft svært ved at overskue,« forklarer Khadija Al-Mohammedi.

Hun forklarer, at det at kunne cykle også er med til at øge kvindernes sundhed, fordi det er gratis motion og at kurserne samtidig er med til at styrke kvindernes danskkundskaber.

De 10.000 kroner som Zonta Greve donerer til cykelkurset er overskuddet fra et lotteri, som foreningen har afholdt i foråret. Det er foreningens første donation efter deres start i 2016, og pengene skulle gå til at støtte et lokalt godt formål.

»Vi vil gerne være med til at gøre en forskel for kvinderne. Så da vi hørte, hvor meget positivt det bringer med for kvinderne, at de lærer at cykle, og hvor mange der så gerne vil lære, besluttede vi, at det var det helt rigtige projekt at støtte,« siger Janni Glæsner.

En af de kvinder, der tidligere har deltaget på cykelkursus er Birgül Özdemir fra Askerød. Hun flyttede til Danmark for seks år siden, men har ikke kunne cykle før i 2016, da hun lærte det gennem kurset i Greve Nord Projektet.

»Jeg er så glad for, at jeg nu kan cykle! Det betyder, at jeg kan komme rundt uden at gå eller skulle tage bussen. Jeg kan også bruge cyklen, når jeg får et arbejde, så jeg kan komme hurtigere derhen. Eller hvis jeg skal handle eller bare gerne vil køre en tur. Det er en dejlig måde at få frisk luft og motion på,« fortalte hun dengang.

Hun havde cyklet lidt i hjemlandet Tyrkiet, da hun var en lille pige, men det er mange år siden, og derfor indrømmer hun også, at det var lidt svært at lære det igen.

»Det var lidt svært at holde balancen og sidde på cyklen. Men det har været et rigtig godt kursus, og vi har haft en rigtig god lærer, der har hjulpet os meget,« sagde Birgül Özdemir, der siden kurset har fået mere og mere mod på at bevæge sig ud på de lange cykelture.