Flere børn kommer unødigt på hospitalet

»Så undersøgte vi videre. Hvis vi oplevede børn, som var kommet på hospitalet uden det var nødvendigt, lyttede vi samtalerne mellem 1813 og forældrene igennem. Vi kunne konkludere, at på baggrund af de oplysninger, der blev givet, så ville vi have truffet samme beslutning - altså at få barnet på hospitalet. Der var med andre ord ikke noget galt med visitationen, ud fra de oplysninger forældrene gav i telefonen,« siger Klaus Børch. En mulig forklaring kan ifølge den ledende overlæge være, at moderne forældre i højere grad end tidligere bruger sundhedsvæsenet i stedet for deres netværk, når deres børn bliver sløje.

Hvor det tidligere var mere almindeligt at ringe til fx bedsteforældre, familie eller andre for at få råd og vejledning - og måske en gang børnepasning - så vil mange i dag gribe ud efter smartphonen og ringe til den praktiserende læge eller 1813.

»Jeg tror, at forældre i dag er mere usikre på, hvad de skal stille op, når børnene bliver syge. Mange forældre er mere fokuseret på, hvor høj feberen er, end hvordan barnet reelt har det. Man kan godt have et barn, der har feber, hoster og er snottet, men som løber rundt og leger. I langt de fleste tilfælde kan at sådant barn sagtens passes og holdes under observation derhjemme. Det vil faktisk være det bedste for barnet. Omvendt vil jeg være mere bekymret for at barn, der virker mat og sløvt. Mit råd til forældrene er at holde øje med, hvordan barnet har det, og ikke så meget med eventuel feber,« siger Klaus Børch.