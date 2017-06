Vestskoven fejrer i år 50-års jubilæum. Det blev officielt markeret i begyndelsen af maj med et stort arrangement ved Naturcenter Herstedhøje. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Flere aktiviteter, en snekanon og bænke til et hvil

Vestegnen - 01. juni 2017 kl. 07:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er væltet ind med gave-forslag til Vestskoven i anledning af 50-års jubilæet.

En snekanon og en skilift på Herstedhøje. En svævebane. Flere søer og vandhuller. En rute gennem skoven beregnet for kørestolsbrugere.

Det er nogle af de mange forslag, der er kommet til en gave til Vestskoven, som i år fylder 50 år.

Skovrider Kim Søderlund opfordrede i april alle til at foreslå en gave.

»Præcis som en glad far, der giver en fodbold til sin dreng, skal man altid give en fødselar noget, man selv kan blive lykkelig for - så spørgsmålet er, hvad kan du ønske dig, at Vestskoven får i gave? Du behøver ikke at tænke på penge, da den eller de bedste idéer vil blive forsøgt finansieret fra fonde eller ved forskellige indsamlinger,« lød det fra Kim Søderlund.

Mange har fulgt opfordringen. Langt over 100 forslag er det blevet til. Og de er meget forskellige. Nogle vil have flere aktivitetsmuligheder for børn og voksne, andre synes det vil være fint med flere bænke, så man kan tage sig et hvil under en tur i Vestskoven. Også opsætning af vandposter rundt om i Vestskoven er et ønske, så fx løbere kan få vand på turen.

En snekanon, der kan dække Herstedhøje med sne, er også et forslag. Det kan give mange flere muligheder for en kælketur ned ad Herstedhøje, da det er yderst sjældent, at der kommer naturlig sne. Der er også forslag om opsætning af en transportabel skilift.

Flere legepladser, en »tarzanskov« hvor man kan svinge sig i tove, en forhindringsbane, lys i hele skoven og kæle/klappedyr er andre ønsker.

Nu skal en dommerkomité, der har skovrider Kim Søderlund som formand og desuden tæller blandt andre Albertslunds borgmester Steen Christiansen, vurdere de mange forslag og finde de bedste.

Derefter skal man finde ud af, om de kan realiseres både økonomisk og teknisk.