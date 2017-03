Fik bøde og frakendt kørekortet: Husk at skrabe bilruden

Den 35-årige mand var tirsdag i Retten i Glostrup, tiltalt for ikke at have kørt bil med et væsentligt nedsat udsyn.

Det var politifolk fra Vestegnens Politi, som var ude for at regulere trafikken, der fik øje på bilen på en vej i Albertslund. Det var vurderingen hos politifolkene, at bilistens udsyn var væsentligt nedsat, og for at kunne dokumentere dette, optog de fotos af bilen. Efterfølgende valgte anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi at tiltale den 35-årige for at overtræde loven om, at bilen skal være i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare og ulempe for andre. Og til dét hører et ordentligt udsyn.