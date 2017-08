Fight og god håndbold i Brøndby Hallen

KIF Kolding København starter en ny ligasæson hjemme i Brøndby Hallen lørdag den 2. september. I følge Bo Spellerberg kan publikum godt glæde sig til at opleve et »genfødt« KIF-hold.

Spillerne håber på et stort, entusiastisk publikum - og er parat til at levere.

»Publikum skal glæde sig til at se et godt fightende hold, der spiller en god gang håndbold - og som virkelig vil det her. Det bliver godt,« lover Bo Spellerberg.

Han er en af de erfarne kræfter, der er tilbage på et KIF Kolding København-mandskab, som havde en rædselsfuld sidste sæson, hvor intet rigtig fungerede. Det er der nu lavet om på. Både på og uden for banen er man gået tilbage til det setup og de værdier, som har givet klubben så stor succes.

»Publikum vil se et hold, hvor spillerne er bevidste om at trække i samme retning. Vi gør de ting, som vi er gode til,« fremhæver Bo Spellerberg.

Mens man sidste sæson kunne opleve et KIF-hold, der var præget af usikkerhed, så har man på mange parametre foretaget en frisk start. Og frem for alt bobler optimismen.

»Vi må jo ærligt sige, at truppen ikke er så bred, men jeg mener, at med de spillere vi har, er det et must for os at nå slutspillet,« lyder vurderingen fra Bo Spellerberg.