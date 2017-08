Se billedserie Boybandet Page Four trak et stort publikum. Page Four var lørdagens første navn på den store scene ved Glostrup Festival.

Send til din ven. X Artiklen: Festival samler byen - og gør den kendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival samler byen - og gør den kendt

Vestegnen - 28. august 2017 kl. 10:55 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusindvis af børn og voksne kom her i weekenden til Glostrup Festival for at opleve en blanding af musik, underholdning, hygge og masser af foreningsaktiviteter.

Det er ikke hverdagskost, at en kommune skaber sin egen festival. Det har man gjort i Glostrup, og skal man dømme på besøgstal og atmosfære, så er det en succes.

Derfor kunne borgerne i Glostrup - dem er der næsten 23.000 af - og besøgende fra hele Vestegnen opleve en gratis festival med stor mangfoldighed. På hovedscenen trådte navne som Lis Sørensen, Phlake og Page Four op, og rundt om på festivalpladsen ved Glostrup Stadion summede det af liv og aktivitet. Festivalen er nemlig båret af en kombination af frivillige og foreninger, og så store professionelle navne.

Glostrup Festival så dagens lys sidste år i forbindelse med Glostrups byjubilæum, der blev fejret med manér og kongeligt besøg. Det var så stor en succes, at Glostrup Festival nu er blevet en årlig begivenhed. Idéen er at skabe en event, som både samler børn og voksne i Glostrup, og samtidig gør byen kendt uden for kommunegrænsen.

»Glostrup Festival skal samle byens borgere, de mange frivillige og foreningslivet. Jeg mener, at festivalen er med til at hæve Glostrup som by, samtidig med Glostrup Festival er med til at præsentere byen udadtil som et attraktivt sted,« siger borgmester John Engelhardt (V).

Han peger på, at Glostrup lige nu er inde i en rivende udvikling. Blandt andet bliver der satset stærkt på den nye bymidte, der er ved at opstå - blandt andet som et resultat af den kommende letbane.

»Glostrup er i forvandling i disse år, og på sigt vil vi gerne se os selv som omegnens naturlige centrum,« siger borgmester John Engelhardt.

Glostrup Festival er en del af dette billede, og John Engelhardt mener derfor, at penge og ressourcer er givet godt ud. Han køber ikke et udsagn om, at pengene i stedet skulle gå til børn, ældre eller noget helt tredje:

»Som kommune løser vi en bred vifte af opgaver, og kultur er en af dem. Glostrup Festival er en blandt mange kulturelle aktiviteter, og den samler flere borgere end de fleste andre. Jeg synes Glostrup Festival, både indadtil og udadtil, tjener et glimrende formål,« siger borgmester John Engelhardt.

Det må i hvert fald konstateres, at børn og voksne strømmede til. Nogle slog sig ned for at høre de gratis koncerter, andre tog en tur i tivoliet, og atter andre lod sig inspirere af de mange aktiviteter, som foreninger og frivillige stod for. På festivalen var der desuden loppemarked, masser af informationsstande, spisesteder og barer.