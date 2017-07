Feel good-oplevelse ved Badesøen

Se billedserie De er klar til at gøre lørdag den 29. juli til den bedste sommerdag i 2017. Fra venstre Ole Lindholdt, Rasmus Stolberg og Jeppe Skjold. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 08. juli 2017

Det ene øjeblik kan man sammen med alle de andre høre The Savage Rose på scenen. På et andet tidspunkt bliver man overrasket af en artist, der hvisker en sang i øret på en. Og så er det måske tid til en dukkert i Badesøen, inden man tager et måltid mad.

Publikum kan regne med en festival ud over det sædvanlige, når Badesøen by the Lake finder sted lørdag den 29. juli ved Badesøen i Albertslund.

Badesøen by The Lake er lige dele musikfestival og udflugt, i og rundt om friluftsbadet Badesøen.

»Det skal prøves og føles,« lyder det fra Rasmus Stolberg fra internetradioen The Lake, Jeppe Skjold fra spillestedet Forbrændingen i Albertslund, og Ole Lindholdt, idrætsdirektør i Albertslund Kommune.

De tre er i høj grad drivkraft i det ambitiøse setup, der skal give op mod 1500 børn og voksne en unik oplevelse.

Gode faciliteter The Lake er en eksperimenterende dansk non profit internetradio og musikplatform, som de seneste to år har afholdt By The Lake i Berlin ved den smukke sø, Weißer See. En af drivkræfterne bag The Lake, Rasmus Stolberg, har en mangeårig musikalsk forbindelse til Jeppe Skjold, som er leder af spillestedet Forbrændingen.

På et tidspunkt stødte de ind i hinanden, og Rasmus Stolberg fortalte om festivalen i Berlin, som han synes det kunne være fedt at få hertil. Han anede ikke noget om Badesøen i Albertslund, før Jeppe Skjold fortalte om den. Idéen var født, og sammen gik de til idrætsdirektør Ole Lindholdt, der også har det overordnede ansvar for Badesøen i Albertslund. Han var begejstret for idéen - og nu er Badesøen by The Lake på vej ud over vippen...

»Jeg har altid ønsket, at vi kunne udnytte Badesøens gode faciliteter til festival og koncerter. Vi har i forvejen en høj grad af sikkerhed, vi har erfaring i at håndtere et stort publikum og vi har i forvejen rigtig gode faciliteter for børnefamilier. Badesøen by The Lake er helt ideelt, og giver os mulighed for at vise Badesøen i Albertslund på en helt ny måde,« siger Ole Lindholdt, der peger på, at Badesøen i Albertslund over de senere år er gået fra at være en badeanstalt til et vandland for alle aldersgrupper.

Overraskelser For Jeppe Skjold og Rasmus Stolberg var det vigtigt med en festival, hvor man kan komme, uanset man har børn eller ej.

»Det er ikke som sådan en festival på børnenes præmisser. Du kan komme her, hvis du ikke har børn, og du kan komme her, hvis du har børn. Der er aktiviteter for børnene og en børnescene, og hele konceptet er familievenligt. Det vigtige for os har været, at man kunne tage af sted til Badesøen by The Lake og mødes - uanset nogle har børn og andre ikke. Vi vil gerne udviske forskellen på besøgende med og uden børn.«

Badesøen by The Lake indeholder en række koncerter med blandt andre The Savage Rose og Skammens Vogn. Og dertil kommer et imponerende pop-up-program med ni artister, som hver især optræder tre gange i løbet af dagen. Hver enkelt performance varer ikke mere end ti minutter, de er akustiske, og eksakt tid og sted for de forskellige pop-ups bliver ikke annonceret inden.

»Vi vil overraske publikum, og håber de vil åbne sig for de nye oplevelser, vi præsenterer,« lyder det fra Jeppe Skjold og Rasmus Stolberg.

Og som en ekstra-oplevelse, vil Klaus Bondam give den fuld gas som vært i en gang radiobingo på The Lake, som sender hele dagen fra festivalen. Klaus Bondom, der er direktør i Cyklistforbundet, vil samle en gruppe cyklister på Rådhuspladsen i København, og så vil man cykle ad supercykelstien til Badesøen i Albertslund. Og når Klaus Bondam og de øvrige cyklister er ankommet, går det løs. Det bliver med garanti morsomt.

For at få den rigtige stemning, skal maden være i orden. Naturligvis, fristes man til at sige, bliver det et madkoncept med et twist, inspireret af netop Badesøen i Albertslund. Så der vil være fire foodtrucks med navnene Gardasøen, Korfu, Costa del Sol og Cote d'Azur, hvor der kan hentes fx pizza, gyros og falaffel, tapas og paella i høj kvalitet.

»Det bliver en dag med god musik, god mad og et godt vandland. Den dag skaber vi en lille hyggelig oase. Ambitionen er at give publikum en god helhedsfornemmelse,« er beskeden fra arrangørerne.

Plads til udfoldelse Det naturlige spørgsmål er: Hvorfor lige i Albertslund?

»Festivalen kan ikke ligge andre steder. Sådan er dét bare,« er svaret fra Jeppe Skjold, Rasmus Stolberg og Ole Lindholdt.

De peger alle tre på, at Albertslund i almindelighed og Badesøen i særdeleshed har noget, som ikke vil kunne findes i selve hovedstaden. Det handler naturligvis om faciliteterne, hvor man har et moderne vandland, og hvor man har et stort område, som i forvejen er indhegnet og velegnet til festival. Det handler også om »Albertslund som den lille kulturhovedstad«.

»Før Badesøen by The Lake vidste jeg ikke, at Albertslund havde dette vandland. Men ellers kender jeg godt Albertslund, hvor jeg er kommet meget, blandt andet med bandet Efterklang. Jeg oplever Albertslund som et sted, hvor der er plads til kultur og musik, hvor der er plads til udfoldelse, og hvor der hele vejen rundt er en vilje til at prioritere kulturen. Der er opbakning fra både beboere og kommune,« siger Rasmus Stolberg.

Mens Jeppe Skjold peger på hele det albertslundske musikmiljø, som ikke mindst spillestedet Forbrændingen er en del af. Et musikmiljø, som avler masser af talenter - og stjerner. Suspekt, Phlake og De Danske Hyrder er tre eksempler på sidstnævnte.

Badesøen by The Lake er et godt eksempel på, at Albertslund er i stand til at skabe nye formater inden for musik og festival. Og folkene bag håber stærkt på, at man med festivalen lørdag den 29. juli har skabt fundamentet til en begivenhed også i årene fremover.

»Vores ambition er, at Badesøen by The Lake bliver den bedste sommerdag i 2017 og et musikarrangement med inspirerende stemning og indhold, som ikke findes andetsteds i det danske festivallandskab,« siger Jeppe Skjold, Rasmus Stolberg og Ole Lindholdt.

Man kan hente det trykte program på Badesøen i Albertslund, Skallerne 14 i Albertslund, og man kan læse mere på www.badesoen.dk