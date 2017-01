Fastholder lokalpoliti i Ishøj

Der vil fremover være lokale »panserbasser« i lokalområderne på Vestegnen, fastslår politidirektør Kim Christiansen. Foto: Photo by Kim Matthai Leland, www.leland.dk

Vestegnen - 16. januar 2017 kl. 06:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Kommune vil fortsat have helt lokale »panserbasser«, der udelukkende har fokus på tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Politifolk, der er kendte ansigter hos borgere, i boligområder, hos kommunen og andre samarbejdspartnere i lokalsamfundet.

Det slog politidirektør Kim Christiansen, Vestegnens Politi, fast, da han mødtes med Bettina Søndergaard og Henriette Madsen på politigården i Albertslund.

Bettina Søndergaard og Henriette Madsen startede en underskriftindsamling på Facebook-gruppen »Vores Ishøj«, da der gik rygter om, at Vestegnens Politi helt ville fjerne de lokale politifolk i forbindelse med en ny organisering af Vestegnens Politi.

Det bliver altså ikke tilfældet, understreger politidirektør Kim Christiansen.

»Der vil også være lokale politibetjente i Ishøj i 2017,« er hans klare melding.

Når det overhovedet er nødvendigt med ændringer hos Vestegnens Politi, er baggrunden den seneste politiaftale, der både indeholder økonomi, personaletal og pejlemærker i politiets arbejde. I aftalen fik dansk politi som helhed tilført ekstra ressourcer, blandt andet for at kunne løse opgaver som terrorbekæmpelse, grænsekontrol og nye former for kriminalitet. Det er bare ikke noget, der kommer Vestegnens Politi til gode.

»Jeg tror vi alle er enige i, at det er helt nødvendigt at fastholde og styrke den nationale tryghed, og det bakker jeg helt op om. Jeg må samtidig konstatere, at vi i Vestegnens Politi fortsat bliver stillet over for krav om effektiviseringer - vi får færre penge - og at politiaftalen også udstikker nogle pejlemærker, som vi skal opfylde. Det er dét, vi handler på,« har politidirektør Kim Christiansen tidligere sagt.

Den nye organisation skal blandt andet give svar på den udfordring, som findes i dag, hvor mange lokalpolitifolk er meget væk fra deres primære arbejdsopgaver. De sendes fx til bevogtning i hovedstaden eller til grænsekontrol sydpå. Eller de bliver brugt for at få døgnberedskabet til at hænge sammen. Og de kan altså ikke gå rundt i lokalområdet, samtidig med de er på grænsekontrol eller de kører almindelig patruljekørsel.

Den præcise plan for den nye organisering er endnu ikke lagt på plads. Der ligger dog en overordnet ramme.

Vestegnens Politi skal have tre »søjler«. Den ene får overskriften borger og forebyggelse, den anden er det døgnbemandede beredskab som kører ud til vold, trafikuheld og brand, og den tredje er efterforskning.

Det er tanken, at der sammensættes en gruppe politifolk, der skal fungere som »panserbasser« ude i lokalområderne. Hver kommune på Vestegnen vil få et antal panserbasser.

Dertil kommer en større styrke lokalpolitifolk. De skal fortsat arbejde i den eksisterende distriktsopdeling - blandt andet i vest med Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund og Vallensbæk, og i øst med Rødovre, Hvidovre, Brøndby og Glostrup. Der vil dog kunne sættes ind på tværs af distriktsgrænser, alt efter hvor de største udfordringer er.

Alle politibetjentene inden for sektionen borger og forebyggelse kommer til at køre ud fra politistationen i Rødovre.

Samtidig vil den lokale, almene efterforskning blive samlet på stationen i Høje Taastrup.

»Samlet set vil der være de samme ressourcer til at løse politiopgaver i lokalområderne. Med den nye organisering er der tale om dedikerede politibetjente, som ikke skal løse andre opgaver,« siger politidirektør Kim Christiansen.

»Det er min vurdering, at det kriminalpræventive arbejde bliver styrket, og at samarbejdet mellem kommunerne og politiet vil blive endnu stærkere. Netop på Vestegnen er det kriminalpræventive arbejde meget vigtigt. Man skal simpelthen være derude, og det vil vi være med den nye organisation,« tilføjer Kim Christiansen.