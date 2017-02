Fastelavn for hele familien

Når gårdspladsen på Grevegård myldrer med små og store udklædte gæster, der kæmper for at slå tønden ned - ganske vist med slik i, og ikke en levende kat som i gamle dage - og når kæphestene næsten bliver levende i hænderne på de modige børn, der kaster sig ud i ringridningens kunst, og boller, der skal bides til, ja så er det fastelavn på Greve Museum.

Fastelavn var også tiden, hvor man markerede, at man med længsel ventede på forårets komme. Det gjorde man for eksempel ved at pynte fastelavnsrisene med frugtbarhedssymboler som blomster og frugter, halve æggeskaller og storke med svøbelsesbørn i næbbet. Og så legede de voksne! De slog den sorte kat af tønden, mens de red på hest, og de konkurrerede i ringridning og rev hovedet af en levende hane eller en gås. Man troede at visse dyr havde onde kræfter og var forbundet med hekse, så det gjaldt om at komme de onde kræfter og dyrene til livs under disse lege, så ingen familier eller afgrøder blev forbandet af det onde.