Se billedserie Fars Køkkenskole på Pilehaveskolen i Vallensbæk. Her inviteres fædre i køkkenet sammen med deres børn for at lave sund mad med hjælp fra en professionel kok. Foto: Pelle Rink

Send til din ven. X Artiklen: Fars Køkkenskole har vokseværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fars Køkkenskole har vokseværk

Vestegnen - 16. august 2017 kl. 17:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mænds sundhed halter stadigvæk og børn hjælper ikke særlig meget til i køkkenet. Derfor lancerede Vallensbæk Kommune i 2012 konceptet 'Fars køkkenskole', som 22 kommuner siden har taget til sig. Med støtte fra Nordea-fonden bliver køkkenskolen nu en selvstændig forening, der skal stå - eller gå - på egne ben ud i resten af landet til glæde for endnu flere fædre og børn.

I løbet af de to seneste år har over 2000 fædre og børn fra hele landet fået lærerige og sjove oplevelser på Fars Køkkenskole - Danmarks første madlavningskursus for fædre og børn i 2.-4. klasse. Oplevelser der har sat spor derhjemme, hvor flere fædre og børn laver mad sammen, og hvor fædrene har styrket deres relation til deres barn. Med støtte fra Nordea-fonden kan Fars køkkenskole nu fortsætte ud over stepperne - så endnu flere kommuner, fædre og børn kan få madlavningsgejsten i top.

Det startede i Vallensbæk

Fars køkkenskole så dagens lys i 2012, hvor Vallensbæk Kommune udviklede Fars Køkkenskole. I løbet af bare to år deltog 40 procent af alle fædre og børn i Vallensbæk kommune på Fars køkkenskole.

»I Vallensbæk lægger vi vægt på det gode liv, og vi ved, at det sociale og det at mødes på tværs af generationer er med til at højne livskvaliteten - uanset alder. Samtidig har vi som kommune ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats, og derfor lancerede vi Fars Køkkenskole som et innovativt projekt. Og jeg kan med glæde og stolthed konstatere, at det i den grad viste sig at være en rigtig, god idé,« siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune.

Resultaterne var så gode, at kommunen fik yderligere støtte fra Nordea-fonden til at udbrede konceptet. Interessen fra kommunerne var langt større end forventet og hele 22 kommuner og 3 institutioner har givet fædre og børn muligheden for at gå i køkkenet sammen siden 2015.

»Vi har mærket en overvældende interesse fra kommuner over hele landet. Konceptet er gennemafprøvet og lige til at implementere, og det har haft stor betydning for vores succes med at udbrede Fars køkkenskole,« siger Mette Bøgebjerg Jørgensen, projektleder for Fars Køkkenskole.

Behov for flere koncepter

Kommuner og institutioner efterspørger sundhedsfremmende koncepter, der virker i forhold til de sundhedspolitiske mål, som særligt mænd har lyst til at deltage i, og som får succes med det samme. Derfor har folkene bag Fars køkkenskole startet en ny forening, der skal huse Fars køkkenskole og udvikle nye mad- og læringskoncepter.

»Ildsjælene bag Fars Køkkenskole har i den grad knækket koden til at få flere fædre og børn engageret i en sundhedsfremmende aktivitet. Vi ved, at der rundt om i hjemmene og i kommunerne er stor appetit for sjove, lærerige og sunde fritidsaktiviteter. Med Nordea-fondens støtte til foreningen kan endnu flere inviteres med i køkkenet, mens ildsjælene får rum til at udvikle 'nye opskrifter' på sundhedsfremmende aktiviteter målrettet landets børnefamilier,« siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter med 7,6 mio. kroner de næste tre år.

Fars Køkkenskole fortsætter i Vallensbæk, så fædre og børn fortsat kan have det sjovt sammen i køkkenet.