Farligt affald skal sorteres fra: Miljøkasser delt ud til borgere

Solrød Kommune har et mål om at nedbringe mængden af farligt affald, der ender i dagrenovationen og i brændbart storskrald. For at nå målet skal det være lettere for borgere i Solrød Kommune at komme af med det farlige affald, derfor er der blevet delt 7333 miljøkasser ud til borgerne.