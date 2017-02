Send til din ven. X Artiklen: Familiekoncert med et ikon indenfor børneunderholdning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familiekoncert med et ikon indenfor børneunderholdning

Vestegnen - 24. februar 2017 kl. 15:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lasse, Lulu og den lyserøde hest er et forrygende børneshow med Lasse Lunderskov, Mathilde Lunderskov og Lukas Lunderskov. Det kan opleves i Viften i Rødovre lørdag den 25. februar kl. 14.

I DRs monopoldage var Lasse Lunderskov kendt som et af landets største ikoner indenfor børneunderholdning. Han huserede ustandseligt i DR´s Legestue, Fjernsyn for dig, Børnenes Julekalender m.m. og nu får børn og barnlige sjæle mulighed for at opleve Lasse Lunderskov live. I hans nye børneshow, Lasse, Lulu og den lyserøde hest har han sine to børn, Mathilde og Lukas, der begge er aktive på den danske musikscene, med sig.

Mon ikke mange forældre husker Lasse fra dengang, de selv sad klistret til skærmen, når han underholdt dem med sine finurlige og altid musikalske indslag?

Nu har de selv chancen for at vise deres børn, hvad der optog dem, da de var små. Lasse har i sin karriere bevæget sig vidt omkring i dansk og international showbizz og er kendt for sit samarbejde med folk som Sanne Salomonsen, Tamara Rosanes og Maria Stenz. Som skuespiller kender vi ham fra film som Festen og Ørnens Øje og som den exentriske barber i »Folk og Røvere i Kardemommeby«.

Lasse, Lulu og den lyserøde hest er en musikalsk kollage bestående af originale sange, skrevet af de medvirkende Lukas, Mathilde og Lasse Lunderskov, der foruden selv at deltage i løjerne også præsenterer publikum for den i titlen nævnte lyserøde hest, der viser sig at være en drilagtig »skør skimmel«.

Senere dukker larven Lulu op med stor appetit på fluer, samt et inderligt ønske om at blive til en sommerfugl. Der vil også blive lagt æg og en bondemand viser sig at være »rapper«, som rapper om dyrene på sin gård.

Alt i alt en lettere gakket forestilling i børnehøjde med masser af musik og sang, beregnet for aldersgruppen fra tre til otte år.