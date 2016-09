Se billedserie Kadir Sen (tv.) har ansat 60-årige Bente Jensen til at sidde i kassen, efter hun har været sygemeldt og tidligere arbejdet i hjemmeplejen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fakta-Kadir: Her er der plads til alle

Vestegnen - 14. september 2016

Går man ind i Fakta på Diget 60 i Glostrup opdager man hurtigt, at personalet er forskelligt og har mange baggrunde. Men det er helt bevidst, fortæller Kadir Sen, der er butikschef. Han har gennem de sidste år blandt andet ansat borgere i sin butik, som ellers har haft svært ved at finde et arbejde, og givet dem chancen for at arbejde og give noget tilbage til samfundet.

»Jeg har blandt andet ansat nogle i skånejob, nogle i flexjob, praktikanter og nogle syriske flygtninge, der kun har været i Danmark i kort tid,« siger Kadir Sen.

En af dem er snart 17-årige Seif Falah. Han kommer fra Syrien og er ungarbejder i butikken. Han har været et års tid i Danmark, og derfor taler han endnu ikke flydende dansk. Han forstår meget og bliver hele tiden bedre, og så er han glad for at være i butikken.

»Jeg rydder op, sætter varer på plads og trimmer hylderne. Det er rigtig godt at arbejde her, fordi jeg lærer dansk, og fordi jeg har fået nye venner og trives godt i butikken,« fortæller Seif Falah og fortæller, hvad han bedst kan lide.

»Jeg kan bedst lide at sidde i kassen og rydde op, for det er jeg god til.«

Når Seif Falah går rundt i butikken og fylder varer op, skal han af og til hjælpe kunderne. Fordi han endnu ikke taler perfekt dansk, kan det skabe nogle episoder, som da han en dag ikke helt forstod en ældre kunde, som bagefter sagde lidt højlydt i butikken: Hvorfor ansætter I nogle, der ikke forstår dansk. Det overhørte Kadir Sen, som selv var ude i butikken på det tidspunkt.

»Jeg forklarede kunden, at vi har ansat Seif, som er flygtning og vil gøre alt for at hjælpe, men at han kun har været kort tid i Danmark, og derfor er sproget ikke helt på plads. Men til gengæld er Seif en ung mand, der faktisk tjener sine egne penge og arbejder for det. Det kunne kunden godt forstå og gav Seif en undskyldning,« fortæller Kadir Sen.

Finder mig selv igen

I butikken arbejder 60-årige Bente Jensen også. Hun har tidligere været sosu-hjælper, men blev sygemeldt, efter hun gik ned med stress. Nu har hun været omkring otte måneder i Fakta.

»Efter nogle hårde år har jeg fået muligheden for at gøre et stykke arbejde her i Fakta. Det gør, at jeg finder mig selv lidt igen. Jeg vil gerne arbejde, men der er nogle ting, jeg ikke kan. Her synes jeg, det er et godt sted, og vi har et godt sammenhold, og jeg kan få lov at arbejde. Kadir lavede en handlingsplan for mit forløb, og det var jeg rigtig glad for,« siger Bente Jensen, der oftest sidder i kassen.

For Kadir Sen har det med hans egne ord altid ligget til ham at hjælpe andre, og han mener, at mange virksomheder har et ansvar for at hjælpe udsatte borgere til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, som blandt andet Seif Falah og Bente Jensen har fået det i Kadir Sens Fakta.

»Jeg kigger på borgernes muligheder i stedet for begrænsningerne. Jeg dykker ned i borgerens erhvervserfaring, og sammen med jobkonsulenterne laver jeg en specifik handlingsplan, så jeg ved, hvad borgerne kan, og så tager vi løbende samtaler. Her er plads til alle,« siger Kadir Sen og sammenligner personalet i butikken med legoklodser.

»Når jeg så personalet sammen til en enhed, som man gør med legoklodser, så kan det godt fungere optimalt, selvom de har forskellig erfaring og baggrunde,« siger Kadir Sen.

Vandt erhvervspris

Mange af ansættelserne bliver lavet i samarbejde med jobcenteret og Glostrup Kommune, som er med til at lave handlingsplaner for de ansatte.

Sidste år vandt Kadir Sen og Fakta på Diget erhvervsprisen i Glostrup for blandt andet at tage et socialt ansvar og have en veldrevet butik.

»Det kan selvfølgelig være svært med så mange forskelligheder i en butik, men det giver blod på tanden at have vundet prisen, og jeg synes faktisk, det går endnu bedre i år, fordi der er en stor forståelse blandt personalet for det arbejde, der ligger i at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet,« siger Kadir Sen og kommer med en opfordring til andre virksomheder.

»Hvis alle virksomheder tager lidt fat, kan vi løse det, for jeg oplever, at de her mennesker gerne vil ud arbejde, og jeg føler, vi har pligt til at hjælpe dem. Måske tør andre virksomheder ikke, fordi de ser på de her menneskers begrænsninger i stedet for bruge dem til det, de kan. Jeg gør det her, fordi jeg føler, at jeg har et socialt ansvar for mine medborgere,« siger Kadir Sen.