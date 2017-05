To mænd er her i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for omfattende dopinghandel.

Fængslet for omfattende dopinghandel på Vestegnen

De to mænd er sigtet for i 2015 at have sendt en pakke med doping af sted fra Høje-Taastrup til en adresse i England. Forsendelsen blev stoppet i toldkontrollen, men det lykkedes ikke på det tidspunkt at identificere afsenderen.

De to mænd har i et vist omfang erkendt at have været involveret, men der forestår nu et stykke efterforskningsarbejde for at klarlægge detaljerne i sagen og de to mænd roller.