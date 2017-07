En 24-årig mand fra Vestegnen er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for både et røveri i Brøndby, et indbrud i Rødovre og for at have haft en revolver. Han nægter sig skyldig. Foto: THOMAS OLSEN

Fængslet: Sigtet for indbrud, røveri og besiddelse af revolver

Vestegnen - 21. juli 2017 kl. 16:51 Af Peter Erlitz

En 24-årig mand fra Vestegnen er fredag i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for både indbrud, røveri og besiddelse af en revolver. Han nægter sig skyldig.

Den 24-årige mand, der ifølge politiet har rocker-relationer, blev anholdt af Vestegnens Politi torsdag eftermiddag, efter et røveri mod et byggemarked på Roskildevej i Brøndby.

Vestegnens Politi, der fik anmeldelsen torsdag kl. 12.09, oplyser at gerningsmanden stjal flere Wonder-Baum og et sæt arbejdshandsker. Derefter gik gerningsmanden hen og truede en af butikkens ansatte med tæsk, hvis vedkommende gjorde noget for at stoppe ham.

Herefter kørte røveren fra stedet i sin varevogn. En ansat registrerede dog bilens nummerplade.

Den formodede gerningsmand blev anholdt senere torsdag. Vestegnens Politi mistænker ham også for torsdag at have stjålet en motorcykelhjelm tidligere på dagen fra en anden butik.

Fredag blev den 24-årige mand fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Her var han sigtet for røveriet i byggemarkedet i Brøndby. Desuden var han sigtet for et indbrud i Rødovre nogle dage tidligere, og for i en anden sammenhæng at have været i besiddelse af en revolver. Som nævnt har den 24-årige nægtet sig skyldig.

Retten i Glostrup besluttede at varetægtsfængsle den 24-årige i foreløbig fire uger.