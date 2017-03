En 26-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for besiddelse af både våben og narko. Han nægtede sig skyldig, da han blev fremstillet i Retten i Glostrup. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Fængslet: Fandt narko og våben i lejlighed i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fængslet: Fandt narko og våben i lejlighed i Ishøj

Vestegnen - 01. marts 2017 kl. 15:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 26-årig mand er i et lukket grundlovsforhør i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i fire uger, blandt andet sigtet for at være i besiddelse af fire pistoler og en større mængde narko.

Manden nægter sig skyldig, og han tog betænkningstid med hensyn til at kære varetægtsfængslingen.

Da der var tale om et lukket grundlovsforhør, kan der ikke gives detaljerede oplysninger i sagen. Det ligger dog fast, at den 26-årige mand tirsdag ved 17-tiden blev standset af Vestegnens Politi på Vejlebrovej i Ishøj. Her blev den 26-årige mand sigtet for at køre narkokørsel, ligesom politiet fandt både narko og en kniv i bilen. Den 26-årige blev anholdt kl. 17.08.

Senere tirsdag blev den 26-årige mand sigtet for, på en adresse i Ishøj at være i besiddelse af narko med henblik på videresalg. Der var blandt andet tale om en større mængde kokain og hash.

Desuden blev den 26-årige sigtet for at være i besiddelse af fire funktionsdygtige pistoler samt ammunition. To af pistolerne var skarpladte.

26-årig mand varetægtsfængslet i 4 uger efter fund af skydevåben og narko i Ishøj #anklager — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) 1. marts 2017