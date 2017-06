Skønhedspigerne fra Produktionshøjskolen i Brøndby vinder Fællesskabsprisen 2017. Foto: Jens Wollesen

Fællesskabspris til skønhedspiger

Vestegnen - 22. juni 2017 kl. 08:15 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skønhedspiger fra Produktionshøjskolen i Brøndby modtager senere i dag, torsdag den 22. juni Fællesskabsprisen for partnerskabet med det nærliggende ældrecenter på Nygårds Plads.

Overrækkelsen finder sted i København torsdag eftermiddag, og pigerne fra Brøndby er én ud af ti vindere fra hele landet.

Et par gange om måneden kommer elever fra Produktionshøjskolen i Brøndby på besøg, og så står den på skønhedsbehandlinger for de ældre. Det kan være negle, øjenbryn, makeup eller lignende.

Det er et partnerskab, som er givende for både de unge og for de ældre, og der er stor tilslutning hos ældrecentrets beboere, der elsker, når »skønhedspigerne« kommer forbi.

Det er elever på krop-, stil- og modelinjen på Produktionshøjskolen i Brøndby, der udfører behandlingerne. Ordningen har eksisteret siden 2009.

Bag Fællesskabsprisen står Mette Frederiksen (S), 3F, Alka, Dansk Metal, DFDS, Falck, HK, ISS, NCC, PensionDanmark, Professionshøjskolen Metropol, Professionhøjskolen UCC , Tuborgfondet og VIA University College.

Og det var netop partiformand Mette Frederiksen (S), der efter et besøg i Brøndby tidligere på året, oplevede skønhedsbehandlingerne på Ældrecentret Nygårds Plads. Det fik hende til at nominere »skønhedspigerne« til Fællesskabsprisen.

Prisen uddeles til i alt ti enkeltpersoner eller grupper, der har gjort en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark. Udover æren modtager vinderne også en unik statuette, der er lavet i et samarbejde mellem designer Mette Sanggaard og glaskunstner Sally Xenia Christensen.

»Vi uddeler Fællesskabsprisen for at takke de mennesker, der gør en ekstraordinær forskel for fællesskabet. Og de fællesskaber, der gør en ekstraordinær forskel for den enkelte,« siger Mette Frederiksen.

Fællesskabsprisen blev stiftet i 2014. Gennem de sidste fire år har danskerne nomineret mere end 2500 ildsjæle.

»De nominerede er dem, der giver de unge en stemme. Dem der får generationerne til at mødes. Dem der hjælper nye danskere med at komme ind i arbejdsfællesskabet. De engagerer sig og skaber fællesskaber, fordi de vil gøre noget for andre. Ikke fordi de modtager priser som vores. Og netop derfor har de fortjent den,« siger Mette Frederiksen.

Om skønhedspigerne fra Brøndby hedder det:

»På Brøndby Produktionshøjskole har linjeleder Lisette Kaas taget nye metoder i brug. Sammen med det lokale plejehjem har hun fået en aftale i hus, så eleverne ikke længere behøver at øve sig på dukker, men kan komme over på det lokale ældrecenter og udføre behandlinger på de ældre dér. Projektet knytter et helt særligt bånd mellem de yngre og de ældre, der elsker at få besøg af skønhedspigerne, som de kalder dem. Mange af beboerne er demente, og nogle af dem uden sprog, men når de har fået behandlinger går de derfra med et utroligt velvære og stolthed, og sygeplejerskerne oplever endda et fald i indtagelsen af smertestillende og sovemedicin, når skønhedspigerne har været på besøg.«