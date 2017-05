Greve Kommune har modtaget penge fra satspuljemidlerne til at hjælpe borgere med kroniske sygdomme. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Får penge til at forebygge kronisk sygdom

Vestegnen - 25. maj 2017 kl. 09:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange borgere får ikke hjælp, selvom de er tæt på at få diabetes, KOL eller andre kroniske sygdomme. De går nemlig ikke selv til lægen eller melder sig til et rygestopkursus hos kommunen.

Det vil Greve Kommune gøre noget ved. Og kommunen samarbejder med fagforbundene 3F og FOA samt Greve Nord-projektet for at finde nogle af de anslået 2500 borgere, som har brug for hjælp.

Satspuljemidlerne er netop blevet uddelt, og Greve Kommune har fået 2,2 millioner kroner fra midlerne til indsatsen.

»Vi vil gå nye veje for, at alle borgere får gavn af vores sundhedstilbud. Både dem med lange uddannelser og dem med korte. Det er godt for borgerne, og det er godt for kommunens økonomi,« siger borgmester Pernille Beckmann (V).

Erfaringerne viser, at det ikke er nok at tilbyde traditionel træning eller vejledning.

Først og fremmest skal flere borgere kende til kommunens sundhedstilbud. Men Greve Kommunes medarbejdere vil også udvikle nye og bedre metoder til samtalen mellem borgere og medarbejdere, ligesom de vil arbejde aktivt med motivation undervejs i forløbet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby håber, at indsatsen både kommer Greve-borgere og resten af Danmark til gavn.

»Hvis man ude i kommunerne opfanger advarsler for kroniske sygdomme hos en række mennesker noget tidligere, så kan vi også sætte hurtigere ind over for sygdommen, hvis den opstår. Så det giver god mening at give forebyggende sundhedstilbud til bestemte grupper, som risikerer at blive syge Det kan mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på den lange bange og give mere sundhed for pengene,« siger hun i en pressemeddelelse om satspuljemidlerne.

Greve Kommune skal dele erfaringerne med Sundhedsstyrelsen, så gode idéer kan bliver udbredt til resten af landet.