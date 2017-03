Får et løft: Havnen er et fyrtårn

Der er indgået en langsigtet aftale om Vallensbæk Havn.

Vestegnen - 02. marts 2017 kl. 09:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vallensbæk Kommune opfører ny legeplads og nye toiletter på havnetorvet. Det er blevet muligt med en ny aftale om brug og drift af Vallensbæk Havn, som er en selvejende institution. Aftalen blev onsdag godkendt af kommunalbestyrelsen.

»Havnen er Vallensbæks fyrtårn. Den er sydkystens skønneste havn og skal være attraktiv for både sejlere, borgere og besøgende. Derfor er jeg glad for den nye aftale, som giver kommunen råderet over havnetorvet, som trænger til fornyelse,« siger borgmester Henrik Rasmussen.

Han fortæller, at forhandlingerne med Vallensbæk Havn har været positive, og at alle sten er vendt for at finde den bedste løsning for alle.

»Når en havn er tæt på 40 år gammel, er der brug for modernisering og vedligeholdelse. Ungerne skal kunne lege, alle skal kunne få sig en is og komme på toilettet. Det kan vi indfri med den nye aftale,« siger borgmesteren.

På sigt vil reparation af bolværk, broer, moler og bygninger fylde mere. Den nye aftale beskriver vedligeholdelsespligten for de forskellige områder mere tydeligt. Det betyder blandt andet, at havnen skal udarbejde en plejeplan for de grønne områder, mens kommunen overtager ansvaret for aftalen med caféen Søstrene P, hvor der også fremadrettet kan afholdes musikarrangementer, uden at havnen udvikler sig til en festplads.

»Der er brug for langtidsløsninger. Det giver tryghed for alle brugere af havnen. Der er enighed om, at vi løbende evaluerer og løser eventuelle knaster i god dialog med havnens bestyrelse.« siger Henrik Rasmussen.

For Vallensbæk Kommune har det været vigtigt, at den nye aftale giver mulighed for på længere sigt at videreudvikle havneområdet i takt med, at borgernes og brugernes ønsker og behov ændrer sig. Det kunne fx være stedvis inddæmning og etablering af nye faciliteter og aktivitetsmuligheder.

»Verden og Vallensbæk forandrer sig jo løbende, og havnen skal forblive et fælles, rekreativt mekka for os alle. Derfor får vi om kort tid et grønt strøg, der binder havnen og Strandparken sammen med Vallensbæks centrum, hvor nye butikker blomstrer frem og nye boliger kommer til. Udviklingen kan vi ikke standse, og vi skal sikre os, at vi bevarer og vedligeholder de skønne naturområder og rekreative arealer, vi alle nyder,« siger borgmesteren.