Cirkusmuseet i Hvidovre inviterer til cirkusleg. Et oplagt aktivitet på en overskyet sommerdag. Foto: Ebbe Forup

Få en tur i trapezen

Vestegnen - 04. juli 2017 kl. 07:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sommerferien kan man på Cirkusmuseet i Hvidovre få testet, om man har mod til at hænge i trapezen. Cirkusmuseet byder nemlig indenfor til cirkusleg.

Nye evner bliver opdaget, kreativiteten kommer i spil og hele familien får en sjov oplevelse sammen, når der bliver arbejdet med cirkus. For i cirkus er der plads til alle og discipliner til ethvert talent og enhver alder. Det kan man opleve til cirkusleg på Cirkusmuseet fra søndag til torsdag i juli måned fra kl. 11-12.30.

Til cirkusleg vil der være professionelt udstyr til rådighed til alverdens former for jonglering. For de mere modige er der trapez, ringe og stof, der kan bringe børn og voksne op i højden og en line til udfordring af balancen. Der vil være en cirkusartist til disposition under cirkusleg, der kan assistere med disciplinerne, men museet vægter, at det hedder cirkusleg og ikke cirkusskole. Det er lysten og nysgerrigheden, der skal drive værket.

Museets daglige leder Mikkel Knudsen fortæller:

»Med cirkusleg giver vi vores gæster en god oplevelse, som de ikke blot husker med hovedet, men med hele kroppen. Igennem oplevelsen vil vi samtidig give dem en forståelse for, hvad det kræver at være cirkusartist og en respekt for cirkuskunsten.«

Museets udstilling er dog absolut også et besøg værd. Her kan man blive klogere på alt fra dyrene i cirkus til magiens hemmeligheder. Museet har desuden lavet en særlig skattejagt for børnefamilierne, som kan give en hyggelig oplevelse rundt i udstillingen.

Museet er åbent fra søndag til torsdag kl. 10 til 15.

Se mere på www.cirkusmuseet.dk