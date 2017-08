Se billedserie Politiet fulgte med den store gruppe FCK-tilhængere på vejen fra Vallensbæk til Brøndby Stadion. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Send til din ven. X Artiklen: FCK-tilhængere tog alternativ rute: Politiet mødte talstærkt op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCK-tilhængere tog alternativ rute: Politiet mødte talstærkt op

Vestegnen - 06. august 2017 kl. 17:54 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om kort tid fløjter dommeren op til fodboldbraget mellem Brøndby IF og FCK på Brøndby Stadion. »Opvarmningen« har dog været i gang et stykke tid - også hos Vestegnens Politi.

Blandt andet måtte politiet mandsopdække to FCK-fan-ruter mod Brøndby Stadion. Vestegnens Politi er massivt til stede i området ved Brøndby Stadion for at opretholde tryghed og sikkerhed. Det forlyder, at cirka 400 politifolk fra både Vestegnen og andre politikredse er sendt på søndagsarbejde for at skabe ro. Masser af politibiler - og en helikopter - er synlige i området.

En af politiets udfordringer var, at en gruppe FCK-tilhængere - op mod et hundrede personer - valgte at varme op til kampen på en bodega i Vallensbæk Strand. Da de skulle til Brøndby Stadion, blev de fulgt af talstærkt politi. Først til Vallensbæk Station, hvor de tog toget til Brøndby Strand Station. Derefter gik gruppen videre ad Brøndbyvester Boulevard og til Brøndby Stadion. Det betød, at Brøndbyvester Boulevard i perioder var lukket, mens denne gruppe gik mod Brøndby Stadion.

Nogle fra denne gruppe af FCK-tilhængere valgte at vælte et hegn ved stadion og styrte ind på banen, med politiet i hælene. Det lykkedes dog politiet at jagte disse personer ud af Brøndby Stadion igen.

Samtidig skulle politiet sikre den normale rute for FCK-fans fra Brøndbyøster Station til Brøndby Stadion.

Der er ikke oplysninger om anholdte i forbindelse med optakten til kampen.