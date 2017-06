»På slaget 12« giver koncert ved Sankthans-arrangementet ved Rebæk Sø i Hvidovre.

Eventyrlig Sankthans-aften

Vestegnen - 23. juni 2017

Der bliver masser at opleve for både store og små ved årets Sankthans-arrangement ved Rebæk Sø i Hvidovre. Som altid vil der være musik, taler, bål og fyrværkeri for de voksne, men også børnene kan se frem til deres egen Sankthansaften. Noget der især glæder borgmester Helle Adelborg:

»Sankthansaften er en dejlig traditionsrig aften, hvor vi byder sommeren velkommen og hygger os udenfor sammen. Og det skal børnene selvfølgelig også være med til. Jeg er meget begejstret for, at vi igen kan give de små deres egen Sankthansoplevelse, og jeg glæder mig til at læse et helt nyt og dugfrisk eventyr højt.«

Initiativet med børnenes Sankthans startede sidste år, hvor flere af Hvidovres småbørnsfamilier ønskede en mere børnevenlig aften, og derfor fik børnene deres egen båltænding. I år arrangerer Hvidovre Kommune som noget nyt et helt børneprogram, som kickstarter Sankthansaften. Der vil være både lege og underholdning og mulighed for at hilse på borgmesteren.

Børnenes Sankthans starter med tænding af børnebålet omkring kl. 19, og arrangementet slutter omkring kl. 20.45.

Derefter er det de voksnes tur, og kl. 21 skyder borgmester Helle Adelborg de voksnes Sankthansfest i gang med båltalen. Herefter vil der være koncert med bandet »På Slaget 12«, som siden 1985 har udgivet et utal af albums og som i 2015 udgav deres første nye album i 18 år.

Det store bål tændes på søen omkring kl. 22.35, og traditionen tro slutter aftenen med et stort fyrværkerishow kl. 22.55.

Alle er velkomne - store som små - og der er gratis adgang. Der kan købes mad og drikke hos KFUM-spejderne Vigar Stamme.