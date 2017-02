Evakueret efter gasudslip

Beboere i to opgange i boligbebyggelsen Hegnet i Glostrup måtte lørdag formiddag evakueres, da der sivede gas ud fra et overrevet gasrør i en tom lejlighed.

Politi og beredskab hastede til Hegnet 7 i Glostrup, da der kl. 10.24 kom melding om gaslugt. Det viste sig, at et gasrør var revet over.

Vestegnens Politi valgte at evakuere beboerne i to opgange, indtil der var lukket for gassen og der ikke var nogen risiko længere.