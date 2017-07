Se billedserie Området ved den nordlige tribune er afspærret.

Europæisk fodboldaften giver trafik-udfordringer

Vestegnen - 27. juli 2017 kl. 13:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Stadion lægger i aften, torsdag den 27. juli kl. 20 græs til tredje kvalifikationsrunde mod Hajduk Split på vejen mod Europa Leagues gruppespil.

På grund af en konkret sikkerhedsvurdering bliver området ved den nordlige tribune - altså tribunen modsat Sydsiden - afspærret inde omkring stadion. Det betyder, at man ikke kan bevæge sig nord om stadion, heller ikke via cykelstierne, der allerede blev lukket fra torsdag kl. 7. Brøndby-fans skal derfor gå eller cykle syd eller øst om stadion for eksempelvis at komme til Loxam-tribunen/øst-tribunen.

Der vil også være en afspærring af trafikken på den nordlige indfaldsvej til stadionområdet før og efter kampen. Brøndby IF opfordrer alle tilskuere til at gøre brug af den sydlige indfaldsvej fra Brøndby Hallen til at komme ind og ud af området.

Fans af Hajduk Split ankommer til Brøndby Stadion løbende i løbet af dagen og vil her blive henvist til at benytte den nordlige indkørsel til stadion. I tilfælde af en march fra Brøndbyøster Station, kan der blive tale om en kortvarig lukning af trafikken på Højstens Boulevard, Park Allé og den nordlige del af Brøndbyvester Boulevard mellem Park Allé og Gildhøj - indtil marchens deltagere er kommet på plads på Brøndby Stadion.

Alternativ rute nordfra for Brøndby-fans i tidsrummet i tilfælde af en eventuel lukning af vejene kan være Brøndbyvestervej via Bygaden og op mod den sydlige side af stadion.

Også parkeringsmulighederne ved Brøndby Stadion vil være påvirket. Det er en rigtig god idé at klikke ind på www.brondby.com for at se nærmere information om parkeringsmuligheder, gåafstande til stadion, omlægninger i trafikken, afspærringer og meget mere. Der er også information om, hvordan man bedst kan forlade stadion efter kampen.

Brøndby IF har i forbindelse med kampen et tæt samarbejde med Vestegnens Politi om trafik, sikkerhed, afspærringer mm.