Et større Avedøre Holme?

Her bliver der kigget på, hvordan trafikken til og fra Avedøre Holme er i dag, og hvordan den vil blive under udvidelsesarbejdet, og ikke mindst hvordan den vil blive med et fuldt udvidet Avedøre Holme.

»Vi er i fuld gang med at undersøge alle de ting, der er nødvendige for, at vi kan gå videre med udvidelsesplanerne for Avedøre Holme. Vi skal være helt sikre på, at naturen ikke lider skader under en udvidelse, ligesom vi skal have afdækket trafikforhold, strømningsforhold og andre væsentlige forhold. En udvidelse af Avedøre Holme vil være historisk og give helt nye muligheder - derfor er det utroligt vigtigt, at vi gør forarbejdet ordentligt,« siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.