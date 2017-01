Teater Vestvolden i Hvidovre sætter barneensomhed til debat med stykket Et mærkeligt skib. Foto: Teater Vestvolden

Send til din ven. X Artiklen: Et mærkeligt skib Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et mærkeligt skib

Vestegnen - 22. januar 2017 kl. 11:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teater Vestvolden skyder forårssæsonen i gang med den vigtige forestilling »Et mærkeligt skib«.

Vestegnens Teater Vestvolden i Hvidovre sætter barneensomhed til debat med stykket Et mærkeligt skib, der får premiere 25. januar. Forestillingen er baseret på Anita Krumbachs bestsellerroman for unge og deres voksne om drengen Elo, der føler sig helt alene i verden.

Elo har ingen venner og bruger tiden på at betragte og skæve til andres liv. Men så flytter en ny familie til byen. Elo er som velcro. Han sætter sig nærmest på familien, hvor der både er knus, smil, fællesskab og kærlighed. I begyndelsen er der også plads til Elo, men hans behov for opmærksomhed og kærlighed slider til sidst på, hvor rummelig en kernefamilie kan være.

Da teaterchef Stephan Pollner læste bogen, fik han med det samme lyst til at dramatisere historien:

»Jeg blev rørt af Elos ensomhed, og måske genkender publikum den oversete dreng, der gør alt for at blive set og elsket, men kun bliver mere og mere isoleret. Måske - det håber jeg - sætter forestillingen tanker i gang om at være opmærksom på andre og tage ansvar for hinanden,« siger teaterchef Stephan Pollner.

»Et mærkeligt skib« er fyldt med eftertænksomhed til rygsækken for de større børn og resten af familien, og som et særligt greb har Teater Vestvolden valgt at blande teater og film:

»På den måde forsøger vi at tilføje et autentisk moment til den vigtige historie. Vi kalder det teater med et twist. Netop dette twist er blevet Teater Vestvoldens umiskendelige aftryk, hvor vi altid bestræber os på at vise det velkendte på nye og anderledes måder,« siger teaterchef Stephan Pollner.

Teater Vestvolden har fået rettighederne til at producere Et mærkeligt skib som Vestegnens professionelle teater. Forestillingen er udviklet for børn fra 11 år og deres voksne af et professionelt hold af scenekunstnere og teknikere og kan opleves frem til den 25. februar hver lørdag kl. 17 og hverdage kl. 10.30.

Billetter er i salg på teatervestvolden.dk