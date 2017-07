Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger om et tricktyveri tirsdag i Glostrup.

Et kys på hånden - og dankortet var væk

Tricktyve er rasende udspekulerede, når de skal snyde andre. Det er et eksempel fra Glostrup bevis på. Vestegnens Politi vil gerne have borgernes hjælp til at fange tricktyvene.

Tirsdag den 11. juli kl. 11.11 blev en 87-årig dame udsat for tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup, efter hun havde inde i en bank for at tjekke sin konto. Damen gik herefter over på den modsatte side af vejen for at vente på sin bus, da hun blev opsøgt af en dame, som spurgte hende om noget, hun ikke forstod. Kort tid efter kom også en mand hen til den ældre dame og kyssede hendes hånd.