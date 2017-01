Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler takkede brandfolk og ledere under nytårsparolen hos Falck i Taastrup: »I skal vide, at jeg og de andre borgmestre er meget trygge ved den indsats I yder. Jeres arbejde er meget påskønnet,« sagde Michael Ziegler blandt andet.

Send til din ven. X Artiklen: Et år med bump på vejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et år med bump på vejen

Vestegnen - 07. januar 2017 kl. 10:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ingen brandudrykninger, da Falck i Taastrup på den sidste dag i 2016 holdt sin traditionelle nytårsparole. Året har dog været travlt nok - der er blevet kørt lidt under 900 udrykninger, og det er flere end de senere år. Til gengæld har der ikke været de helt store brande.

Året har været præget af dannelsen af det nye Østsjællands Beredskab, som omfatter kommunerne Roskilde, Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

Dels skulle medarbejdere og ledere finde ind i et helt nyt samarbejde, dels betød sammenlægningen af beredskaber, at opgaven med brandslukning skal i udbud.

»For hver gang der skal forhandles kontrakter, om det er på brandslukning, ambulancekørsel eller lignende, vil det altid skabe en frygt for, at ens job er i fare. Dog vidste vi, at et udbud lå og ventede i fremtiden, men vi mener jo, at vi er de bedste til at drive brandslukningen fra stationen her i Taastrup,« sagde stationsleder Søren Hopff til medarbejdere og gæster på nytårsparolen.

»Et af de områder, der skulle sendes i udbud, er distrikt 2, som Falck i Taastrup er en del af. Et nyt stort distrikt, bestående af Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Greve kommuner. Det eneste distrikt med to stationer (der ligger også en Falck-station i Greve, red.) dækket af både fuldtids- og deltidsansatte brandfolk. Et distrikt, der betjener omkring 140.000 borgere. Vi ser frem til de nye udbud - med håb om, at vi stadig kan få mulighed for at varetage brandslukningen med det antal medarbejdere og den professionalisme, vi har i dag,« fremhævede Søren Hopff.

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler erkendte, at der har været bump på vejen, da det fælles beredskab for Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk blev fusioneret ind i det nye Østsjællands Beredskab. Michael Ziegler benyttede nytårsparolen til at takke medarbejderne:

»Jeg ved godt, at det kan være svært, og jeg vil bare sige jer tusinde tak, fordi I har holdt ved. Og fordi I hver dag gør jeres for, at vi fortsat har et stærkt beredskab.«

Michael Ziegler roste også det forebyggende arbejde hos brandvæsenet, og det samarbejde, der er omkring de såkaldte ildflue-forløb, hvor unge mennesker i en uge er på brandstationen i Taastrup for at lære om førstehjælp, brandslukning og redning. Brandfolkene er samtidig gode rollemodeller for de unge.

»Jeg ved at det har en kæmpe betydning for vores unge mennesker. De lærer om samarbejde, de lærer at kende deres egne grænser fysisk og psykisk, de lærer at hjælpe hinanden og ikke mindst så lærer de at tage et ansvar også for hinanden. Alt sammen noget I kan, og noget I arbejder med til daglig. Det er virkelig god læring at få med sig i rygsækken. Ildflue-forløbene har stor betydning for de unge mennesker, og det er et eksempel på et rigtig godt samarbejde på tværs af beredskaber og kommuner,« sagde borgmester Michael Ziegler.