Ole Heinager, direktør for Next - Uddannelse København, er tilfreds med, at tømreruddannelsen nu er i gang i Ishøj.

Erhvervsuddannelser åbner døre

Vestegnen - 08. september 2017 kl. 10:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg er glad for, at tømreruddannelsen nu er oppe at køre i Ishøj, og jeg er sikker på, at det også vil lykkes for blandt andet mureruddannelsen og struktøruddannelsen. Dels kan tømreruddannelsen være en god ambassadør, dels handler det om at få udbredt kendskabet til de nye muligheder hos både de unge, deres forældre og vejledere.«

Sådan siger direktør Ole Heinager, der er direktør for Next - Uddannelse København.

Next - Uddannelse København, der er opstået som en fusion mellem Cph West og Københavns Tekniske Skole, tilbyder en lang række uddannelser rundt om i det storkøbenhavnske område. På Vestegnen har Next både gymnasier og erhvervsuddannelser.

Som et resultat af fusionen besluttede Next at skabe et bredere udbud af erhvervsuddannelser på Vestegnen.

På Vejlebrovej i Ishøj har man i årevis haft erhvervsuddannelser som blandt andet smed, elektriker, detailhandel og beklædningshåndværker.

Fra august i år blev udbuddet styrket med blandt andet tømrer, murer, struktør (jord og beton) og flere industriuddannelser.

I første omgang var det »kun« på tømreruddannelsen, at der var ansøgere nok til et fuldt hold.

»Det kommer ikke bag på mig. Der er tale om en kendt uddannelse, og det er populært at arbejde med træ,« siger Next-direktør Ole Heinager.

Han er dog ret sikker på, at de øvrige uddannelser også kommer i gang på Next i Ishøj. Der er nye optag i januar 2018 og august 2018.

»Byggeriet boomer, og der er efterspørgsel på faglærte. Bare tænk på de mange struktører, der er med til at bygge metro og snart også letbane. Og industrien efterspørger operatører til de højteknologiske processer. Vi ved, at der bliver mangel på faglærte, så de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, har næsten garanti for job bagefter,« konstaterer Ole Heinager.

Han ser gerne, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse frem for - lidt pr. automatik - at søge til gymnasiet. Blandt andet forbi en erhvervsuddannelse giver bredere muligheder.

»Populært sagt kan gymnasieuddannelsen kun bruges, hvis man vil læse videre. Her er der langt flere muligheder med en erhvervsuddannelse. Man kan gå direkte ud i et godt og vellønnet job, man kan læse videre, og man har mulighed for at blive selvstændig. En erhvervsuddannelse er slet ikke nogen endestation, tværtimod åbner en erhvervsuddannelse nye døre og muligheder,« fremhæver Ole Heinager.