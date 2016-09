Erhvervsområde skaber nye jobs

Ifølge Burger Kings marketings- og kommunikationsdirektør, Ole Erik Samseth, skaber de gunstige logistiske forhold og den rivende udvikling i det nyetablerede erhvervsområde de perfekte rammer for den nye Burger King-restaurant, der får plads til 100 siddende gæster og derudover et indendørs legeland til de små.

»Vi har længe haft et ønske om at udvide vores forretning med en ny restaurant i Ishøj, hvor der en god blanding af børnefamilier og unge, som vi tror, vil få glæde af, at der nu åbner en Burger King. Ishøj er et spændende område og med placeringen i Winthersminde, ser vi et potentiale, hvor både borgere og besøgende kan få stillet sulten,« siger Ole Erik Samseth.