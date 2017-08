49-årige John Bosen Larsen har tilmeldt sig den nye transport- og logistikuddannelse i Greve.

Erhvervscenter udbyder ny transportuddannelse

Vestegnen - 13. august 2017 kl. 13:09

Erhvervscentret i Greve udbyder for første gang til efteråret 2017 en ny kompetencegivende efteruddannelse inden for international transport og logistik i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland.

Initiativet skal være med til at sikre, at det lokale erhvervsliv har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at deltagerne på uddannelsen får opbygget et netværk til andre i branchen.

Den praksisnære uddannelse henvender sig til ansatte, som til daglig arbejder med logistik i en produktions-, handel- eller transportvirksomhed.

Uddannelsen sigter efter at give deltagerne viden, værktøjer og sparring til at effektivisere virksomhedens forsyningskæde og forbedre konkurrenceevnen. Undervisningen foregår i dagtimerne en gang om ugen fordelt over tre måneder med opstart tirsdag den 12. september og mulighed for eksamen den 28. november 2017 i Erhvervscentret på Korskildelund 6 i Greve.

»Vi har valgt at udbyde en ny international uddannelse inden for transport og logistik i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, der har en stor erfaring og ekspertise inden for området. Vi har en stor klynge af transport- og logistikvirksomheder i Greve, og vi ved fra analyser og vores virksomhedsbesøg, at det er en branche i vækst. Samtidig er flere transport- og logistikvirksomheder på vej til at etablere sig i kommunen i det nye erhvervsområde ved Greve Nord ud til motorvejen ved afkørsel 27. Med det her tiltag vil vi gerne bidrage til, at vores lokale transport- og logistikvirksomheder kan opkvalificere deres medarbejderne og har nem adgang til kvalificeret arbejdskraft for at understøtte væksten og beskæftigelsen,« siger Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed, der også er daglig leder af Erhvervscentret.

En af dem, der allerede har tilmeldt sig uddannelsen, er 49-årige John Bosen Larsen. For et par måneder siden blev han udnævnt som konstitueret lagerchef i kagefabrikken Bisca Karen Volf. Her har han arbejdet som lagerforvalter i 23 år.

»Den her uddannelse er relevant og nyttig for mig. Jeg har brug for at få ny viden og værktøjer til at varetage de nye opgaver, der følger med min nye funktion,« lyder det fra John Bosen Larsen.

Uddannelsen giver færdigheder til at arbejde med virksomhedens globale udfordringer og ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder. Der er to retninger på uddannelsen, nemlig Indkøb og Transport.

Flere Greve-virksomheder i branchen har allerede tilkendegivet deres interesse for den nye uddannelse, hvor der på det første logistikhold er plads til 16 deltagere.