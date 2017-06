To rumænske mænd er i Retten i Glostrup blevet idømt fængsel og udvisning for i stor stil at have afluret pinkoder og efterfølgende stjålet dankortene. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Er nu dømt: Aflurede pinkoder og stjal dankort i stor stil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er nu dømt: Aflurede pinkoder og stjal dankort i stor stil

Vestegnen - 15. juni 2017 kl. 09:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes onsdag anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi at få dømt to rumænske mænd for omfattende databedrageri og tyveri af dankort.l

De to rumænske mænd på henholdsvis 38 og 58 år havde i forskellige forretninger afluret kunders pinkode, når kunderne betalte. Herefter var kunderne blevet afledt på forskellig måde, så de tiltalte kunne stjæle pungen med dankortet. Det var især kvinder, der var blevet bestjålet, fordi de ofte opbevarer deres dankort i pungen. De to mænd misbrugte efterfølgende meget hurtigt de stjålne dankort ved brug af rette pinkode til at hæve penge i hæveautomater og betale i forretninger så mange gange som muligt, indtil yderligere transaktioner blev afvist.

Forholdene skete i tre perioder fra 2014 til efteråret 2016.

Den 58-årige rumæner blev i Retten i Glostrup dømt for omkring 200 forhold, der havde givet et samlet udbytte på 760.000 kroner. Han havde herudover forsøgt at foretage hævninger for i alt 135.000 kroner. Han fik en straf på fængsel i 2 år og 6 måneder.

Den 38-årige rumæner blev dømt for omkring 100 forhold, der havde givet et samlet udbytte på 346.000 kroner Han havde herudover forsøgt at foretage hævninger for i alt 76.000 kroner. Han fik fængsel i 1 år og 6 måneder.

De blev begge udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

De to rumænske mænd modtog dommen i Retten i Glostrup.

De to mænd har siddet varetægtsfængslet siden 3. november 2016, og de skal fortsat være varetægtsfængslede, indtil dommen kan afsones.

2 østeuropæere dømt for over 200 forhold om afluring af pinkoder og tyveri af dankort. Idømt hhv. 2,5 år og 1,5 år + udvisning #anklager — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) 14. juni 2017