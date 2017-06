Er der en læge til stede?

Se billedserie Jesper Clausson (tv), Sophie Hæstorp Andersen og Martin Geertsen ønsker alle, at der sættes stop for lægemanglen på Vestegnen.

Vestegnen - 08. juni 2017 kl. 08:54 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg var heldig at have en læge tæt på min bopæl. Ellers kunne jeg ikke at have gennemført mit studie. På vej til studiet om morgenen fik jeg taget en blodprøve, og så blev jeg ringet op senere på dagen og fik at vide, hvor meget blodfortydende medicin, jeg skulle tage.«

30-årige Rune fra Brøndbyøster var blandt de borgere, som fortalte om deres egne oplevelser med en praktiserende læge tæt på deres bopæl, på et stormøde om lægemangel på Vestegnen.

Runes historie var positiv - og var med til at understrege, hvor vigtigt det er at have sin praktiserende læge tæt på.

Han blev ramt af blodpropper i den ene lunge, og blev sat i blodfortyndende behandling. Og hvis det skulle være foregået et andet sted, langt fra bopælen, havde det ikke været praktisk muligt at færdiggøre studiet. Fordi hans læge lå tæt på, kunne han få det til at hænge sammen.

Ikke alle på Vestegnen er så heldige. For flere steder er der alvorlig mangel på praktiserende læger - med Ishøj som det værste sted. For tusindvis af familier betyder det, at de skal køre langt, for at blive set af lægen. At de måske må betale en taxa frem og tilbage for at komme til læge med syge børn. Andre konsekvenser er, at der er stort pres på mange praktiserende læger, og at det kan være nærmest umuligt at få en ny læge, hvis man af en eller andet grund ønsker at skifte. Eller man næsten ikke tør ulejlige lægen med for mange spørgsmål, fordi billedet af et propfyldt venteværelse sidder i baghovedet.

Den virkelige verden

På borgermødet i Ishøj onsdag aften i sidste uge, var der personlige beretninger fra den virkelige verden. Både fra de, som mangler en praktiserende læge i nærområdet, og de som er heldige at have læge tæt på.

Det var fællesskabet »Stop lægemangel på Vestegnen«, der havde taget initiativ til mødet, hvor formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) og 2. næstformand i regionsrådet, Martin Geertsen (V) lyttede til borgernes personlige fortællinger og efterfølgende debatterede mulige løsninger.

»Stop lægemangel på Vestegnen« er startet af Jesper Clausson fra Hvidovre, og han var også ordstyrer på mødet.

»Vi vil gerne fortælle politikerne i regionsrådet om de konsekvenser, som lægemangel har. Det betyder rigtig meget at have en praktiserende læge dér hvor man bor. Adgangen til sundhedsvæsenet er den lokale læge. Alt for mange i Ishøj, Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup har meget langt til læge. I Vallensbæk er der lukket for tilgang, så nye tilflyttere ikke kan få en læge. I Ishøj har mere end en tredjedel ikke adgang til læge, hvor de bor. Jeg synes, vi skal gøre noget ved problemet,« siger Jesper Clausson.

»Vi vil organisere borgere på Vestegnen, der er påvirket af lægemangel, fordi vi tror på lighed i sundhed. Vores mål er at presse politikerne til at love flere læger til Vestegnen, inden de går til valg til regionsrådet til november,« tilføjer han.

Ikke en hurtig løsning

Under debatten blev der spurgt ud over salen: »Er der en læge til stede?«

Der kom ikke noget svar.

Nogle mente, at de praktiserende læger har så travlt, at de ikke kunne nå at deltage i mødet.

Hvis nogen havde håbet, at de to politikere fra regionsrådet kom med en løsning, så tog de fejl. Der er ikke noget quickfix på lægemanglen på Vestegnen.

Selv om både Sophie Hæstorp Andersen og Martin Geertsen begge har et meget stort ønske om at kurere lægemanglen, så har de ikke som sådan magt til at gøre det. Hele området med praktiserende læger er styret af lovgivning og den landsdækkende overenskomst med de praktiserende lægers organisation, PLO. Det er ikke bare noget man kan rokke ved i Region Hovedstaden - selv om man gerne vil.

Sophie Hæstorp Andersen slog fast, at man må gå nye veje. Det kunne være at give praktiserende læger flere penge, hvis de opretter praksis i en kommune, hvor patienterne tager længere tid - det kan fx være på grund af sygdomsmønstret eller sprogproblemer. Det kunne også være en mulighed at aflaste de praktiserende læger ved at ansætte sygeplejersker eller fysioterapeuter.

»Vi har fået mulighed for at få ekstra 13 praktiserende læger i Region Hovedstaden, blandt andet fordi vi bliver flere og flere borgere - og der er oprettet ekstra stillinger i Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup. Men de bliver jo kun besat, hvis der er læger, som byder ind,« fremhævede regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Martin Geertsen slog fast, at de praktiserende læger er selvstændige erhvervsdrivende, og hverken kommuner eller regionen kan kommandere dem til Vestegnen.

»Lægemangel er en udfordring, både for den enkelte og generelt. Vi har et problem, hvis det nære sundhedsvæsen ikke fungerer - og det gør det jo ikke, hvis vi mangler læger,« sagde Martin Geertsen.

Han så gerne en anden lovgivning, hvor det bliver nemmere for andre aktører at komme ind. Det kan være private firmaer, som opretter lægecentre, eller det kan være lægeklinikker, drevet af regionen.

»Vi bruger i dag et sted mellem 8 og 10 milliarder kroner på dette område, og vi har kun ét sted at købe ind - hos de praktiserende læger. Hvis man ikke kan levere praktiserende læger, så må vi ikke bare - som lovgivningen er i dag - gå andre steder hen. Vi må have lovgivningen lavet om, ellers vil vi se, at dette problem breder sig,« understregede Martin Geertsen.

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp var enig i, at lovgivningen må laves om.

»Man er nødt til at gribe ind i PLO's domæne,« var hans klare melding. Ishøjs borgmester opfordrede de to regionspolitikere til at »skrue bissen på«.

Meldingen fra Ishøj var i øvrigt helt klar: Man ønsker at regionen går ind og åbner en lægeklinik, så alle borgere i Ishøj igen kan få en praktiserende læge i nærområdet.

Folketinget har nøglen

Flere påpegede, at det traditionelle system med praktiserende læger i virkeligheden er oldnordisk. Et system, hvor en yngre læge køber en praksis, som hun eller han så har i mange år indtil pensionsalderen, hvorefter den sælges.

I dag vil mange yngre læger helst arbejde i et fællesskab med andre, med de muligheder og den fleksibilitet, det giver - også privat. Og hvem siger, at det ikke ville være attraktivt at være halvdelen af tiden på en hospitalsafdeling og resten i praksis? Eller andre kombinationer.

Konklusionen var, at det er Folketinget, der sidder med nøglen til en løsning.