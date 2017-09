Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Er 13 år og må ikke gå til fester

Vestegnen - 09. september 2017 kl. 06:54 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg må ikke gå til fester og sådan noget for mine forældre. De siger, jeg er for ung til det og skal passe mine sengetider.

Det er jeg sur over. Mine veninder må gerne gå til fester og de skal være hjemme kl. 12 sharp.

Hvad skal jeg gøre.

Hilsen

Mie 13 år.

Svar Hej Mie.

Jeg kan godt forstå at du synes at det er nederen. Men det er jo fordi at de vil passe på dig.

Jeg ved ikke hvilken slags fest du taler om. Men privatfester er ret vilde i forhold til at du er 13. Privatfester er mest for folk mellem 15-20 år, så det kan godt være lidt grænse-overskridende.

Det er måske også fordi at de ikke vil have at du drikker alkohol så tidligt. Der er en grund til at man ikke må drikke før man er 16.

Jeg synes du skal prøve at overveje om det er noget du har lyst til eller om du kun vil fordi at venner gør det.

Ellers må du tage det op med dine forældre og prøve at finde ud af noget.

Victoria 14 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hej, jeg hedder Txxxxxx, jeg føler noget for en dreng. Hvad kan jeg gøre for at drengen, bliver forelsker i mig?

Hilsen

Pigen på 14 år.

Svar Hej pigen. Den situation har vi alle været i, og jeg husker endda selv de gange jeg har været forelsket uden det altid har været gengældt.

Jeg har dog erfaret, at man ikke kan få en dreng til at lide en, og det kræver en del arbejde.

Det er nemlig vigtigt, at du lærer personen godt at kende. Du kan starte ud med, at snakke mere med ham, hvis I går i skole sammen.

Du kunne eventuelt snakke med ham på facebook, snapchat eller andre sociale medier. Hvis I snakker godt sammen og får bygget et venskab op, så kan I mødes og hvis I har nogen fælles interesser, så kan I lave noget, som I begge synes er fedt.

Du skal dog passe på med, at du ikke virker for desperat og tage det stille og roligt. Man kan nemt skræmme drengen væk, hvis du skriver utroligt meget og ikke giver ham en pause. Du skal bare være dig selv, så han kan få et godt indtryk af hvem du er.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg kan ikke lide at der er så mange krige, oversvømmelser og sådan noget. Forleden over i skolen snakkede vores lærer om at oppe helt nordpå er isen begyndt at smelte lidt, og det går ud over isbjørne og sådan noget.

Jeg har det sådan at jeg ikke kan sove, for jeg ligger og tænker over alt dette, hvad skal jeg gøre for ikke at tænke så meget over det?

Hjælp, hjælp.

Hilsen

Gyda, 13 år.

Svar Hej Gyda. Jeg kan godt forstå at det er ubehageligt at tænke på, og det er da muligvis også på flere måder ret voldsomt, eller det kan i hvert fald virke sådan, hvilket nok også kan have indflydelse på at man ikke kan tænke på andet.

Dog er der ikke så meget du kan gøre ved det, du kan forsøge at berolige dig selv, henlede tankerne på noget andet, og generelt forsøge at undgå at tænke på det omkring sengetid. Derudover fremstår de problemer du beskriver, ofte også voldsomme eller større, end hvad de nødvendigvis er, dette er blandt andet på grund af nyheder, som har behov for, at tingene fremstår lidt voldsomt, da der ellers ikke hverken skabes debat eller interesse for emnet.

Det bedste du umiddelbart kan gøre, er nok at forsøge at henlede tankerne på noget andet.

Jeg håber du kan bruge svaret og du får tankerne lidt på afstand.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Mine forældre giver mig stuearrest ret meget, synes jeg.

Hver gang jeg har været lidt gal eller streng over for dem, så skal jeg have stuearrest. Så skal jeg blive på værelset hele aftenen og må først gå ud når jeg går i skolen dagen efter.

Det vil sige, jeg må ikke være sammen med vennerne, men skal sidde og kede mig på værelset, ja og det værste er, at mine forældre tager mobilen fra mig, så jeg slet ikke kan få fat i nogen.

Det er bare for strengt, Hvad synes I???

Hilsen

Noller, 13½ år.

Svar Hej Noller 13½ år. Jeg kan godt forstå det ikke er sjovt og rigtig irriterende, specielt, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet.

Jeg vil foreslå du snakker med dine forældre om det, da det jo er dem der kan gøre noget ved det.

Dog vil jeg opfordre dig til at overveje, om det måske også er en lille smule selvforskyldt, det sker jo nogle gange at man oplever en situation anderledes end andre gør, og at man måske var lidt mere oppe i det røde felt, end hvordan man lige husker det. Under alle omstændigheder er det, der vil hjælpe mest, nok at tage en grundig snak med dine forældre om det, og om der måske kan findes et alternativ til stuearresten.

Jeg håber svaret kan bruges, eller er du velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

