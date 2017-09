Se billedserie Rasmus Walther giver koncert under Rødovredagen.

Send til din ven. X Artiklen: En uge med fantastiske kulturoplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En uge med fantastiske kulturoplevelser

Vestegnen - 07. september 2017 kl. 16:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Kulturuge er tilbage med et kæmpe program for børn og voksne. Kunst, fest, musik, underholdning og meget mere. Det er bare at komme op af sofaen og af sted.

Fredag den 8. september sættes der strøm til de første arrangementer, og programmet løber frem til søndag den 17. september.

Årets tema er »Vestegnens Kulturuge på elektrisk grund«, og det afspejler sig i flere af arrangementerne - ikke mindst i årets digitale kunstprojekt Tryllebundet.

Foreninger, frivillige og professionelle lægger et stort arbejde i alle arrangementerne og inviterer til storladne øjeblikke og intime stunder, det umiddelbare og det blivende. Det hele finder man i Vestegnens Kulturuge, og programmet kan ses på www.vkir.dk - lige som det er muligt at hente en app til sin smartphone, så man hele tiden har programmet med sig.

Tryllebundet Vestegnens Kulturuge vil igen i år skabe et fantastisk kunstværk til Vestegnen.

Kunstværket tager udgangspunkt i årets tema: »Vestegnens Kulturuge på elektrisk grund« og vil være strømførende. Kulturugen har fået verdens førende kunsthal for digital kunst i det offentlige rum, Dias Kunsthal i Vallensbæk, til at sammensætte værket og give os indsigt i digital kunst med dens enestående evne til at inddrage og aktivere publikum med de digitale muligheder.

Dette års værk hedder »Tryllebundet« og består af i alt seks udstillingsrum på Vestegnen. Et udstillingsrum er en container, som det enkelte værk bygges i, og containerne bliver dekoreret, så man kan se, at udstillingsrummene hører sammen som et samlet værk.

Til hver af udstillingsrummene hører en puslespilsbrik, som man kan hente enten i biblioteker, kulturhuse eller sundhedscentre. Tager man ruten rundt til alle udstillingsrummene, kan man samle sit eget kunstværk.

Kulturfest Igen i år vil der flere steder blive inviteret til fest, hvor masser af aktiviteter er samlet.

Fredag den 8. september inviteres til Rødovre Kulturnat, der vil sitre af energi med lysfest, 3D-animationer, electrokoncerter, dans og åbent rådhus - og et hav af strømførende aktiviteter. Rødovre Kulturnat kaster et blik ind i fremtiden med hebocon robotbyggeri og virtual reality byvandring, men byder også på optræden fra Rødovre Musikskole og ungfest i Rødovre Centrums amfiteater med lokale og gæste DJ.

Lørdag den 9. september vil der på Rødovredagen blive debatteret, festet, underholdt og oplyst. Rådhuspladsen er centrum for aktiviteterne, som også spreder sig over Rådhusplænen og Rødovre Parkvej. Rødovredagen vil bringe mennesker sammen på tværs af interesser og fællesskaber til debat, sport, musik, teater og mad. Dagen kulminerer med koncert med Rasmus Walther og festen fortsætter med DJ Riffi.

Også lørdag den 9. september sætter Hvidovre strøm til bymidten. Dagen lægger ud med »Hip som Hap«, cirkus-aktiviteter og teater, og bevæger sig over lyrik og fernisering af »Tryllebundet« til at slutte med 80'er bar og DJ. Vinderen af novellekonkurrencen »Fortællinger mod Vest« bliver også kåret her.

Fredag den 15. september er der »Festlig Fredag« i Vallensbæk.

Sidste fest er lørdag den 16. september med kulturdag i HvidovreC, der inviterer til et mekka af street sport aktiviteter, koncerter med Marie Frank og Chief1 og slutter af med sovekoncert med Carsten Pflum.

Tag familien med Børneskoven på Forbrændingen i Albertslund åbner søndag den 17. september kl. 13.00 op for en magiske forestilling for børnefamilierne, og Vallensbæk Mose bugner af natur- og foreningsaktiviteter på Mosens Dag den 10. september.

Copenhagen Art Run inviterer onsdag den 13. september til et fem kilometer oplevelsesløb i smuk natur ved Ishøj Strandpark. Her kan man opleve installationer og kunstværker, der både fornøjer, forvirrer og forbavser. Der der plads til alle; både dem der vil løbe stærkt, og dem der hellere vil gå, til en natur- og kulturoplevelse i særklasse.

Musik og fede show Otte aftner i træk - fra lørdag den 9. september til lørdag den 16. september - åbner Forbrændingen i Albertslund dørene for fællesspisning og optræden. Her får man fornøjet både smagsløgene og ørerne.

Skal der være fest, så lad der være fest og kom til Taastrup Teater og Musikhus, for tjekkiske ABBACZ spiller live alle de gode ABBA pop-hits. Lørdag den 16. september bliver der skruet op for musikken og tiden tilbage til 70'erne.

Laser vil lyse op i Taastrup Kulturcenters have, når Laser and Light Experience i samarbejde med Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune inviterer til The Jarre Experience. Man får en unik oplevelse med live-optræden med det bedste af Jean Michel Jarres tidlige musik - komplet med en ægte laser-harpe spillet af Mikael Bak Jensen.

International film Filmoplevelser ud over det sædvanlige finder man til Ishøj International Film Festival, der i samarbejde med Ishøj Bio præsenterer et elektrisk program, der indeholder kort- og langfilm, dokumentar og fiktion, og alt hvad der kan betragtes som filmkunst med et i sandhed internationalt program, hvor der er bidrag fra Bulgarien, Tyskland, Spanien, Estland og Danmark.

Fra mandag den 11. september til lørdag den 16. september vil festivalen dyrke den nærværende filmoplevelse med samvær og fordybelse, og til de fleste film indbydes der også til debat, masterclass, foredrag og talk med instruktør.