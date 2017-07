Én udstilling - to steder

Samarbejdet falder i to dele og knytter sig til Arkens to store udstillinger Natur/Retur og My Music, hvor Dias repræsenterer den digitale dimension af udstillingerne.

Dias' platform i det offentlige rum - Vallensbæk Station - giver en unik mulighed for at skabe kunstmøder uden for museumsinstitutionen, hvor publikum ikke nødvendigvis selv opsøger kunsten, men møder den pludseligt midt i hverdagen. Som ét af hverdagens gennemgangsrum formidler Dias samtidig en mulighed for at åbne samtidskunsten for en bred offentlighed og skabe relationer mellem værk og beskuer over tid.