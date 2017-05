En udsolgt 90'er fest

»Det jeg glæder mig helt vildt til i år er blandt andet at se det største danske popnavn, vi har haft nogensinde, gå på scenen - og så bare opleve, hvordan publikum reagerer. Aqua har været i øvelokalet i to måneder for at træne op til show-start. De glæder sig og de har tænkt sig at fyre et show af, som man godt kan se frem til. Alle vil gerne levere det fedeste show i de minimum 20-30 minutter de har på scenen og kunstnerne ved godt, at der er hård konkurrence. Alle bands kommer med indstillingen, at de går på scenen for at give publikum en uforglemmelig oplevelse,« siger Riffi Haddaoui, som selv er konferencier sammen med Dan Rachlin.