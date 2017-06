Det var en ransagning i en helt anden sammenhæng, som i november sidste år førte Vestegnens Politi på sporet af en ung mand, der var i besiddelse af våben. Foto: THOMAS OLSEN

En ren tilfældighed: Ung mand i fængsel for at have automatriffel

Vestegnen - 28. juni 2017

Det var i virkeligheden en ren tilfældighed, der nu har sendt en ung mand fra Hvidovre i fængsel i et år og ti måneder for besiddelse af våben i Hvidovre.

I november 2016 var Vestegnens Politi på en adresse i Hvidovre for at ransage i forbindelse med en helt anden sag. Det gjorde man grundigt, og politifolkene var blandt andet forbi kælderrummene i ejendommen. Her stødte politifolkene ind i to mænd, der udviste en lidt mistænkelig adfærd, og forklarede, at de skulle hente noget, der lå i et kælderrum. Politifolkene gjorde store øjne, for den videre undersøgelse afslørede, at der var tale om en salonriffel.

Det viste sig, at den nu dømte mand havde fået lov til at opbevare våbnet hos en bekendt, som boede i ejendommen - men som altså ikke havde noget med den oprindelige ransagning at gøre.

Vestegnens Politi efterforskede videre, og man ransagede blandt andet hos den unge mands kæreste i Hvidovre, som han var på vej til at flytte ind hos. Her fandt politifolkene en automatriffel - en M95 - i et skur. Man fandt også et magasin med patroner. Det viste sig efterfølgende, at automatriflen var stjålet fra forsvaret.

Den unge mand blev anholdt nogle dage senere, og har siddet varetægtsfængslet siden.

Nu er den unge mand fra Hvidovre, som ikke tidligere har været straffet, i Retten i Glostrup fået en dom på et år og ti måneders fængsel for at have opbevaret de to våben. Han tog betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.

Under sagen har den unge mand erkendt at have opbevaret salonriflen, men han har nægtet ethvert kendskab til automatriflen. Retten i Glostrup tilsidesatte hans forklaring på, hvordan automatriflen kunne være havnet i skuret i Hvidovre.

Retten i Glostrup bestemte, at manden fortsat skal være fængslet.

