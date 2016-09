Topmøde om Sportsbyen Brøndby. Fra venstre er det politidirektør Kim Christiansen, bestyrelsesformand Jesper Møller, erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, formand for Folketingets erhvervsudvalg Morten Bødskov, Brøndbys borgmester Kent Magelund, teknisk direktør Søren Johnsen og Brøndby-direktør Jesper Jørgensen.

En pasning nærmere Sportsbyen Brøndby

Vestegnen - 06. september 2016 kl. 17:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen besøgte Brøndby Stadion. Her blev han præsenteret for planerne om at gøre området ved Brøndby Stadion til et regionalt udviklingsområde inden for oplevelsesøkonomi. Ministeren var positiv.

Det var ikke kun på fodboldbanen der forrige weekend var topmøde. Det var der også i en lounge på Brøndby Stadion, hvor emnet var udviklingen af Sportsbyen Brøndby.

Det var Morten Bødskov (S), der er formand for Folketingets erhvervsudvalg og valgt på Vestegnen, som havde taget initiativ til topmødet. Foruden erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) og Morten Bødskov deltog Brøndbys borgmester Kent Magelund, teknisk direktør i Brøndby Kommune Søren Johnsen, Brøndby IF's bestyrelsesformand Jesper Møller og Brøndby IF's administrerende direktør Jesper Jørgensen. Også direktør for Vestegnens Politi, Kim Christiansen deltog i mødet med input om blandt andet adgangs- og trafikforhold i området.

Kan skabe vækst Sportsbyen Brøndby handler om at udnytte det store potentiale for vækst og arbejdspladser, der er i området.

Sportsbyen i Brøndby rummer allerede i dag Brøndby Stadion - der er landets næststørste - Brøndby Hallen og Stadionhal 1, og Idrættens Hus, der er Dansk Idræts Forbunds hovedsæde med 61 specialforbund. Dertil kommer en klynge af uddannelsesinstitutioner, blandt andet Brøndby Gymnasium, Brøndby Idrætsefterskole og idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole. Og nord for dette område, i erhvervsområdet Priorparken, ligger hovedsædet for Dansk Boldspil Union.

Brøndby Kommune ønsker at få udpeget sportsbyen som et særligt regionalt udviklingsområde i forbindelse med den kommende revision af fingerplanen. Det vil give mulighed for at tiltrække virksomheder med behov for et større areal end den nuværende grænse på 1500 kvadratmeter.

Både Brøndby Kommune og Brøndby IF mener, at Sportsbyen i Brøndby rummer helt unikke muligheder for vækst og nye jobs. Området har et stort potentiale for at kunne tiltrække store idrætsbegivenheder og events som koncerter, fester, konferencer og lignende. Dertil kommer muligheden for at tiltrække virksomheder, der kan se en fordel i at være placeret tæt på de mange sportsaktiviteter i området.

Ministeren positiv »Jeg var glad for, at Morten Bødskov tog dette initiativ, og jeg synes vi havde en glimrende snak. Nu skal vi på nationalt plan kortlægge centre, hvor der er potentiale for vækst i oplevelsesøkonomien, og Brøndby virker som en oplagt kandidat. Jeg synes der er meget at komme efter i den plan, jeg blev præsenteret for i Brøndby,« siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen efter mødet på Brøndby Stadion.

Han var positiv over for idéerne.

»Vi ved, at oplevelsesøkonomien vækster i disse år, og det skal vi understøtte. Brøndby er et godt eksempel,« tilføjer Troels Lund Poulsen.

Morten Bødskov har engageret sig i Brøndby-planerne, og var glad for dialogen med ministeren:

»Jeg mærkede kun positive signaler fra ministeren. Og det er også vigtigt at kunne udvikle vækstprojekter som Sportsbyen Brøndby. Der er allerede i dag en omsætning på flere hundrede millioner kroner, og der er flere hundrede job, og det er et rigtig godt udgangspunkt for at skabe mere vækst og flere arbejdspladser. Der er et enormt potentiale i Sportsbyen Brøndby, blandt andet for at kunne skabe jobs direkte i lokalområdet,« siger Morten Bødskov.

Han fremhæver, at hele idéen om Sportsbyen Brøndby hviler på et solidt fundament.

»Brøndby Kommune har lavet et fremragende stykke arbejde, og så har Brøndby IF en ledelse, der er meget dedikeret til at udvikle aktiviteterne til andet end kun fodbold,« siger Morten Bødskov.

