Se billedserie Herstedøster Kirke er blandt de mange kirker på Vestegnen, som er åben for besøg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En kirke på vejen

Vestegnen - 23. juli 2017 kl. 08:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange kirker på Vestegnen er åbne, også når der ikke er gudstjenester. De kan besøges - måske for at kigge på kunst, måske for en stund i stilhed og eftertanke.

Mens der nogle steder tales om kirkelukninger, så bliver der andre steder inviteret inden for. I åbne kirker.

Mange tror, at kirkerne kun er åbne, når der er gudstjenester eller andre kirkelige handlinger. Og det er synd, for mange kirker rummer et skatkammer af kunst, udsmykning, historie - og mulighed for ro.

Kirkefondet har netop udgivet den årlige brochure med titlen »Vejkirker og andre åbne kirker«. Det er frivilligt for den enkelte kirke, om de vil være med.

Brochuren er en fortegnelse over de kirker, som er åbne, og hvor man kan komme på uanmeldt besøg. Uanset besøget drejer sig om at sidde i stilhed, tænke, bede en bøn o.lign., eller om motivet er at opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie.

En lang række af de åbne kirker ligger i Søndagsavisen Vestegnens område. Og der er en blanding af rigtig gamle kirker, fx. Greve Kirke og kirkerne i Herstedvester og Herstedøster, og til de helt nye og moderne som fx. Vejleå Kirke i Ishøj.

Brochuren fortæller om åbningstider, hvad der er at se, koncerter eller udstillinger med mere. Nogle af kirkerne er markeret som cykelvenlige vejkirker, hvor man kan stille sin cykel, få fyldt sin vandflaske og der vil være en cykelpumpe til rådighed.

Vejkirke-brochurerne kan blandt andet fås på biblioteker og turistbureauer - og de kan downloades fra www.vejkirker.dk

I Søndagsavisen Vestegnens område er disse kirker med:

Islev Kirke i Rødovre, Hvidovre Kirke, Maria Magdalene Kirken ved Hvidovre Hospital, Brøndbyvester Kirke, Nygårdskirken i Brøndby, Herstedøster Kirke, Herstedvester Kirke, Opstandelseskirken i Albertslund, Vejleå Kirke i Ishøj, Greve Kirke, Johanneskirken i Greve, Fløng Kirke, Karlslunde Kirke, Karlstrup Kirke, Solrød Strandkirke og Jersie Kirke.

Der er mere information på www.vejkirker.dk