Se billedserie Projektdirektør Finn Bloch foran byggepladsen, hvor gravemaskinerne allerede er i gang. Det nye byggeri kommer til at hænge sammen med det eksisterende Hvidovre Hospital - det gælder blandt andet vandrehallen og parkeringskælderen.

Én indgang til ny akutmodtagelse

Vestegnen - 21. februar 2017 kl. 16:09 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af det nye Hvidovre Hospital er gået i gang. Det betyder om få år en moderne, fælles akutmodtagelse, som skal bemandes med speciallæger.

Hurtig udredning, fordi der hele tiden er speciallæger på vagt. Og slut med transport på hospitalets lange gange, når der fx skal tages røntgenbilleder.

Det er blandt forbedringerne, når en helt ny fælles akutmodtagelse står færdig på Hvidovre Hospital i 2020.

Tirsdag blev der taget første spadestik på Nyt Hvidovre Hospital - og gravemaskinerne er allerede i gang. Det nye 32.000 kvadratmeter store byggeri - som opføres vest for det eksisterende hospital (det er den ende, som rummer den nuværende akutmodtagelse) - skal huse en ny, fælles akutmodtagelse, en ny hjerteafdeling, en ny børneafdeling og et nyt barselsafsnit med adgang til et nyt afsnit for for tidligt fødte børn.

Én indgang til akut behandling Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er blandt landets største. Der bliver taget imod cirka 300 patienter i døgnet - det er alt fra kvæstede ved trafikuheld, over en forstuvet ankel efter weekendens motionskamp, til børn med feber.

»Med den nye, fælles akutmodtagelse vil vi skabe én indgang til Hvidovre Hospital, når man skal behandles akut. Målet er en god og hurtig udredning, så patienterne enten kan komme hurtigt hjem igen, eller hurtigt kan blive indlagt på den rigtige afdeling til videre behandling,« fortæller projektdirektør Finn Bloch, der er ansvarlig for byggeriet til cirka 1,7 milliarder kroner. I forbindelse med den fælles akutmodtagelse vil der være 92 akutte sengepladser, hvor patienter kan ligge i op til to døgn, mens den indledende behandling og udredning sker. Desuden vil der være et antal undersøgelses- og behandlingsrum. »Den helt store fordel i det nye byggeri er, at rummene er fleksible i deres anvendelse. Alle rum kan bruges både som sengestuer og undersøgelsesrum. Så når man kommer ind i akutmodtagelsen, så vil man i princippet være i et undersøgelsesrum fra begyndelsen,« forklarer Finn Bloch. Også som noget nyt, vil der være speciallæger på alle områder tilknyttet akutmodtagelsen - døgnet rundt.

»Det er planen, at alle specialer skal være repræsenteret i akutmodtagelsen døgnet rundt, så det ikke er nødvendigt at tilkalde speciallæger fra de øvrige afdelinger på hospitalet,« forklarer projektdirektør Finn Bloch.

»Disse speciallæger er dedikeret arbejdet i akutmodtagelsen, og skal altså ikke prioritere mellem opgaver i akutmodtagelsen og opgaver på en anden afdeling. Ved at have speciallæger direkte i akutmodtagelsen håber vi, at det går hurtigere, når patienter skal ses af en læge. Hele idéen er en hurtigere udredning, og at patienterne, hvis det er nødvendigt med en indlæggelse, kommer til den rigtige afdeling første gang,« tilføjer Finn Bloch.

Godt flow Den nye akutmodtagelse vil også få sin »egen« lille afdeling for røntgen, ultralyd og skanning, så patienterne i akutmodtagelsen ikke skal sendes igennem hospitalet for at få lavet disse ting. Som det er i dag, er der en pæn afstand mellem akutmodtagelsen og den såkaldte billeddiagnostiske afdeling.

»Hele idéen med byggeriet af den nye akutmodtagelse, er at skabe et godt og fleksibelt flow for patienterne. Det skulle også gerne påvirke ventetiderne i positiv retning,« siger Finn Bloch. Ventetid vil dog aldrig kunne undgås. Derfor er der i det nye byggeri også fokus på at skabe optimale ventefaciliteter for alle aldersgrupper. Byggeriet af den nye akutmodtagelse indeholder også en ny tilkørsel for ambulancer. I dag holder ambulancerne udendørs foran akutmodtagelsen, og patienter køres igennem til behandlingsrummene tæt på venteområdet. I den nye akutmodtagelse er der en særlig overdækket ambulanceport, hvor patienterne kommer næsten direkte ind til undersøgelses- og behandlingsrum.

Hænger sammen Det nye byggeri kommer til at hænge sammen med det eksisterende Hvidovre Hospital.

Det gælder fx parkeringskælderen, og det gælder vandrehallen, som forbinder Hvidovre Hospital i øst-vestgående retning. Det nye byggeri vil komme til at indeholde en helt ny hovedindgang til Hvidovre Hospital - med en plads foran, hvor der er mulighed for at bygge en metro- eller letbanestation, hvis det skulle blive besluttet. Også på klima- og miljøområdet er det kommende byggeri i tråd med det eksisterende Hvidovre Hospital. Fx bliver den nye bygning udstyret med solceller, og der skabes også et antal nye gårdhaver.

Jordarbejdet er som sagt gået i gang, og der skal graves et kæmpe hul. Der skal faktisk bygges tre etager ned i jorden.

Det forventes, at støbearbejdet vil gå i gang til juni.

Nyt Hvidovre Hospital Udover en fælles akutmodtagelse vil den nye bygning huse en stor hjerteafdeling samt en ny børneafdeling, hvor der blandt andet vil være mere plads på patientværelserne, så begge forældre kan overnatte og være tæt på deres barn, som er indlagt.

Der bliver også bygget et nyt barselsafsnit samt et nyt neonatalafsnit, som vil være tæt integreret, så både mor og barn i tilfælde af komplikationer ved en fødsel, kan få hver deres specialiserede personale, men forblive i sammen værelse.

Projektet indeholder desuden 250 nye patientværelser og en udvidelse af parkeringskælderen under Hvidovre Hospital.

Projektet Nyt Hospital Hvidovre er finansieret med cirka 1,7 milliarder kroner af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.