Brøndby Strand får et løft - blandt andet med nye boliger.

En hel bydel får et løft

Vestegnen - 04. september 2016 kl. 08:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er store planer på tegnebrættet for fremtidens Brøndby Strand. Ikke alene er boligselskaberne ved at forberede Danmarkshistoriens største renoveringsprojekt af Brøndby Strand Parken - Brøndby Kommune vil også starte et omfattende byfornyelsesprojekt på de kommunale arealer i området, der støtter op om den store renovering.

Under overskriften »Brøndby Strand 2030« vil man frem mod 2030 satse stort på at udbygge og forbedre de grønne områder i bydelen, bygge nye boliger, se på mulighederne for at modernisere og eventuelt nytænke bydelscentret og flere steder lave nye fortove og veje. Det omfattende bydelsløft forventes at blive realiseret indenfor en kortere årrække i samarbejde med lokalområdet.

»Jeg er glad for, at kommunalbestyrelsen nu har givet mandat til, at vi kan tage de første skridt på en lang og ambitiøs rejse for et mere oplevelsesrigt, levende, trygt og mere udbygget Brøndby Strand-område. I takt med at den omfattende renovering af højhusene vil gå i gang, er det naturligt, at vi også ser på, hvordan de kommunale arealer kan ændres og moderniseres, så vi til sammen får skabt et solidt løft af Brøndby Strand,« siger borgmester i Brøndby, Kent Max Magelund.

Den fremtidige kommunale byfornyelse vil udover en omdannelse af udearealerne omkring højhusene i Brøndby Strand Parkerne også bestå af etablering af nye boliger på kommunens område ved Brøndby Strand Kirke og man vil se på hvordan bydelscentret også kan få et løft.

»Vi oplever efterhånden en meget stor interesse for at bosætte sig og etablere erhverv i Brøndby, så det er naturligt, at fremtidsplanerne også indebærer nyopførte boliger i området omkring kirken. Og med en beliggenhed tæt på vand, offentlig transport og omgivet af et bydelsfornyet område, hvor hele Esplanadeparken har fået et løft, håber vi, at det bliver et attraktivt boligområde,« fortæller Kent Max Magelund.

Det store kommende arbejde med at bydelsforny Brøndby Strand vil ske i tæt samarbejde med centrale interessenter, blandt andet boligselskaberne i Brøndby Strand, et kommende lokalt udviklingsråd, grundejerforeninger, fonde, organisationer og råd.