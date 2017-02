Se billedserie Hvidovres borgmester Helle Adelborg og stifteren af Headspace, Poul Nyrup Rasmussen, klippede snoren og åbnede Headspace Hvidovre. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En håndsrækning når livet ryger af sporet

Vestegnen - 27. februar 2017

Børn og unge har fået et nyt uformelt rådgivningstilbud i Hvidovre, hvor der er hjælp og støtte at hente. Og her er intet problem for stort, og intet for lille.

Headspace på Hvidovrevej er et sted, hvor børn og unge i alderen fra 12 til 25 år kan komme ind og snakke om alt det, som fylder og er besværligt.

Det er et uformelt sted, hvor der ikke er noget, som hedder journaler, diagnoser og tider. Det er bare at komme forbi. Og her mødes børn og unge af frivillige unge, der selv ved hvordan det er at være ung.

Headspace i Hvidovre blev åbnet i sidste uge. Headspace har - med succes - været et tilbud i Rødovre i nogle år, og nu bliver der udvidet. Dels med satellitten i Hvidovre, og om kort tid også med et lignende tilbud i Albertslund.

Der var stuvende fyldt i lokalerne på Hvidovrevej 253B ved åbningen. Der var taler af Hvidovres borgmester Helle Adelborg, og af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der har stiftet Headspace. Unge fra Hvidovre Produktionsskole sørgede for mad og drikke, og elever fra Hvidovre Musikskole for musikken.

»Headspace handler om at give de unge en hjælpende hånd, for at få dem tilbage på livssporet, hvis deres verden bryder sammen. Headspace er der, når der ikke er andre at tale med, uanset det er et lille eller et stort problem. Headspace er der - blandt andet - for de unge i den gråzone, hvor man ikke er syg nok til at blive indlagt eller få psykiatrisk behandling, og hvor man ikke er rask nok til at være velfungerende,« sagde Poul Nyrup Rasmussen.

»Og jeg ved, at vores tilbud her i Headspace virker. Jeg siger jer, det fungerer for de unge,« tilføjede han.

Poul Nyrup Rasmussen fremhævede, at Headspace er en fantastisk investering, så børn og unge kan blive hjulpet op på livssporet, i stedet for at droppe ud af skole eller studier, eller må opgive et job. Håndsrækningen er det bedste, for både de unge og for samfundet.

»Det er ekstremt vigtigt, at vi sætter ind, inden problemerne vokser unge over hovedet. For vi ved, at netop den tidlige, forebyggende støtte, som vi giver i Headspace, forbedrer deres trivsel og mindsker den ensomhedsfølelse, som mange unge står med,« siger Poul Nyrup Rasmussen.

Hvidovre er blandt de kommuner, der har investeret i Headspace. Mere præcist er der i budgettet for i år afsat en halv million kroner til etableringen.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg lagde ved åbningen vægt på, at der er tale om et lokalt tilbud, der er i nærheden af de børn og unge, som har behov for hjælp og støtte. Hun fremhævede også, at det er et gratis og anonymt tilbud helt på de unges præmisser.

»Med en Headspace-satellit i Hvidovre får vi bedre mulighed for at kunne hjælpe vores unge mennesker, som har brug for lidt støtte. Vi gør meget ud af at forebygge, og Headspace har vist, at de har et fast korps af frivillige rådgivere, som er gode til at hjælpe børn og unge, så jeg ser meget frem til vores samarbejde på det her vigtige område,« sagde Helle Adelborg,

Headspace Hvidovre holder åbent to dage om ugen. Hvidovre Kommune har indgået kontrakt med Headspace for en to-årig periode fra 1. januar 2017 til 31. december 2018.