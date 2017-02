En gysende samling kunstværker

I mødet med menneskeskulpturerne på Arkens udstilling »GYS! Er den levende?«, der åbner den 4. februar, kommer man helt tæt på det, der synes at være et andet menneske.

Det er både pirrende og skræmmende, for værkerne tematiserer i yderste potens forholdet mellem liv og død, virkelighed og fantasi, menneske og maskine. Den overdrevne realisme, som kendetegner den hyperrealistiske skulptur, knytter sig til menneskets drøm om at genskabe sig selv.

Formålet var at lade hverdagen og virkeligheden - en slags socialrealisme - få en plads som kunstnerisk udtryk. Siden da har adskillige kunstnere arbejdet med skulpturer, der i foruroligende grad ligner virkelige mennesker og som er udført i materialer, der fuldender illusionen. »GYS! Er den levende?« giver mulighed for at opleve nogle af hyperrealismens mest fremtrædende kunstnere: Fra Duane Hansons ikoniske skildringer af den amerikanske middelklasse over Ron Muecks over- og underdimensionerede vidundere til Frank Bensons frigjorte sci-fi-figur.