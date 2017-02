En god sag: Bliv viking for en dag

I forbindelse med Danmark Indsamlingen har Albertslund Kommune sat et teambuildingkursus i Vikingelandsbyen på højkant.

Vestegnen - 01. februar 2017 kl. 16:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Indsamling 2017 er i fuld gang, og i den forbindelse har Albertslund Kommune sat et teambuildingkursus i Vikingelandsbyen på højkant.

Så nu har man muligheden for at slå sig løs som viking i selskab med sine kolleger, familie eller venner. Dagen er for op til 20 personer.

Vikingelandsbyen i Albertslund er et historisk værksted, smukt beliggende med udsigt over St. Vejleådalen og med vægt på kvalitet og fordybelse. Vikingelandsbyen er anerkendt for at være tro mod metoderne fra vikingetiden, når de bygger og konstruerer ting i de mange værksteder. Desuden er en høj standard i det pædagogiske arbejde og historiefortællingen et kendetegn for Vikingelandsbyen.

Nu har man muligheden for at komme på et særligt teambuilding kursus - komme tilbage til vikingetiden. En dag, hvor deltagerne kommer til at leve som vikinger - lave mad som de gjorde, gå i krig med vikingehåndværk, med smedning, med reblægning osv. Det bliver en dag, hvor man går tilbage i tiden. Tilbage til vikingetiden. En dag med fordybelse og samarbejde på nye måder - væk fra kontoret, uden mobil og mail.

Der er allerede gang i budene på den internet-auktionen. Lige nu er højeste bud på 1.450 kroner, men det forventes, at vinderen skal ryste op med endnu flere penge - som alle går til det gode formål.

Man kan gå direkte til auktionen ved at klikke her