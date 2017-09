Se billedserie Produktionsskolerne giver de unge ansvar, en række faglige og praktiske færdigheder, gode venner, livserfaring og meget andet, de unge har brug for i deres liv.

En anden vej til uddannelse

Vestegnen - 11. september 2017

Mange steder i Søndagsavisen Vestegnens område er der produktionsskoler for de unge, der har brug for en anden vej mod ungdomsuddannelse eller job.

»Det er ikke alle unge, der er parate til at tage den lige vej fra skole til ungdomsuddannelse. Det kan være personlige eller faglige udfordringer, der gør sig gældende. Det er disse unge, som vi på produktionsskolerne gør uddannelsesparate. Vores første prioritet er at fastholde de unge i uddannelse - og sekundært i arbejde som en vej til mere uddannelse. Det gør vi gennem en praktisk tilgang frem for en teoretisk.«

Kim Helsted er forstander på produktionshøjskolen i Brøndby, og han lægger vægt på, at produktionsskolerne kan noget helt særligt i forhold til de uafklarede unge, som ikke er kommet i gang med en uddannelse. På produktionsskolerne får de unge nemlig udviklet både personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan indgå i fællesskabet på en ungdomsuddannelse eller ude på en arbejdsplads.

»Vi giver de unge selvtillid, så de kan spille med alle andre unge, i stedet for at sidde på bænken,« lyder det fra Kim Helsted med et glimt i øjet.

Forskellige profiler

Produktionsskoler findes i både Solrød, Greve/Taastrup, Ishøj, Glostrup/Albertslund, Hvidovre og altså i Brøndby. Hver skole har sin egen profil, selv om der også er mange lighedspunkter. De unge har mulighed for frit at vælge produktionsskole, og der er løbende optag af elever. De unge kan med andre ord komme i gang nærmest fra dag til dag.

»Produktionsskolerne her i området rammer samlet set et tilbud, som kan dække behovet hos langt de fleste unge,« siger Kim Helsted.

Produktionsskolerne er for unge mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke er afklaret med, hvad de vil. Det kan fx være unge, der har valgt en forkert uddannelse eller er droppet ud af forskellige årsager.

På produktionsskolen bliver de unge parate til uddannelse eller job. Her samler man op på de unge, som af en eller anden grund ikke er kommet i gang med en uddannelse. Og netop det at få de unge ind i et uddannelsesforløb, der senere kan give dem en anstændig voksentilværelse, har højeste prioritet på produktionsskolerne.

»Det kan godt være, at de unge lige i nu'et har det ok, men det er vigtigt, at de kommer i gang med en uddannelse. De fleste ved, at der er job til flaskedrenge, men hvem har hørt om flaskemænd,« som Kim Helsted udtrykker det.

Respekt for de unge

»Vi ruller en rød løber ud for de unge, og vi møder dem med respekt. I det ligger også, at vi stiller krav til de unge, De skal møde til tiden, de skal deltage i fællesskabet, og de skal overholde de fælles spilleregler på skolen. Som jeg plejer at sige; man kan ikke spille en forestilling, hvis hovedrollen udebliver,« siger Kim Helsted.

Som navnet siger, så bliver der produceret på skolerne. Det kan være alt fra video og foto, over skønhedsbehandlinger og håndværk, til pasning af dyr eller produktion og servering af mad. Mange af disse ydelser afsættes til eksterne kunder, og det er med til at give produktionsskolerne indtægter. Samtidig modtager de unge en skoleydelse for deres arbejde.

»Netop relationen mellem de unge og de kunder som skolen har, er af stor værdi. Dels fordi de unge oplever, at de kan noget, dels fordi de oplever, at der er forventninger og krav til dem,« siger Kim Helsted. Det er netop den praktiske tilgang til undervisningen, der er noget særligt for produktionsskolerne. Man møder de unge på de områder, der interesserer dem, og i et fællesskab mellem de unge og skolen finder man så en vej mod en uddannelse. På produktionsskolerne får de unge tid til at finde ud af, hvad de vil med deres tilværelse, uddannelse og kommende job. Produktionsskolerne samarbejder med erhvervsskoler og andre ungdomsuddannelser for at lette overgangen mellem produktionsskole og ungdomsuddannelse. De unge kan være i ét år på en produktionsskole.

På www.pdskoler.dk kan man læse mere om produktionsskolerne i hovedstadsområdet.