Se billedserie Per har det fint med det selvstændige arbejde i fotovognen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Elsker jobbet i fotovognen: »Her gør jeg en forskel« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elsker jobbet i fotovognen: »Her gør jeg en forskel«

Vestegnen - 30. juli 2017 kl. 13:17 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke længere politifolk, der bemander fotovognene hos Vestegnens Politi. Per er en af de civilt ansatte, der styrer den automatiske trafikkontrol.

Pling! lyder det fra computeren. Et foto toner frem på skærmen, fordi føreren har kørt for stærkt. Og computer-stemmen konstaterer: Bøde!

Vi sidder i en af fotovognene fra Vestegnens Politi sammen med en af de civilt ansatte ATK-operatører.

Myter og kendsgerninger

Sejlivede myter har det med at være - ja, sejlivede. Vi forsøger dog indledningsvist at udrydde et par af dem:

Myte 1: Det er politifolk, der sidder inde i fotobilerne. De burde hellere opklare vold, indbrud og tyveri.

Kendsgerningen er, at der siden 1. september 2016 ikke har siddet politifolk i fotovognene hos Vestegnens Politi. Det er alene civilt ansatte, der tager sig af den automatiske trafikkontrol - ATK. Kun lederen er politimand.

Myte 2: Fotovognene er de rene pengemaskiner, der stilles op de steder, hvor der er bedst mulighed for at få bøder i kassen.

Kendsgerningen er, at Vestegnens Politi har nogle helt klare retningslinjer for, hvor der måles. Det er veje med mange uheld, det er skoleveje, det er veje med vejarbejde, og det er veje, hvor borgerne kontakter politiet fordi de er utrygge over for høj hastighed.

Myte 3: Politidirektøren og politikredsen bliver belønnet for at blitze flest mulige biler.

Kendsgerningen er, at hverken politidirektøren eller andre medarbejdere ved Vestegnens Politi - eller politikredsen som helhed - kan få en bonus i forbindelse med den automatiske trafikkontrol. Vestegnens Politi bliver heller ikke målt på antallet af bøder - der er alene et mål om, hvor mange timer fotovognene skal være ude på gader og veje. Alle bødepengene ryger til staten, som blandt andet bruger dem til ofre for trafikulykker.

Glad for jobbet - ikke for lønnen En af de civilt ansatte, som til daglig bemander fotovognene hos Vestegnens Politi, er den 45-årige Per.

Han ville gerne prøve noget nyt, efter mange år, hvor han blandt andet har arbejdet med sikkerhed i lufthavnen og trafikinformation i Vejdirektoratet. Per søgte jobbet som ATK-operatør ved Vestegnens Politi og blev ansat den 1. september sidste år.

»Det er på mange måder et drømmejob. Dels er min motivation, at jeg kan gøre en rigtig stor forskel, når det handler om trafiksikkerhed, dels er det et arbejde, hvor jeg kan arbejde selvstændigt og hvor der er en høj grad af fleksibilitet i arbejdstiderne,« siger Per.

Selv om jobbet lige er ham, så er der dog også nogle minusser - som ikke skyldes fotovognen eller Vestegnens Politi. Det ligger hos staten.

»Da vi blev ansat i sin tid, var der lagt op til, at vi ville få en overenskomst med en ok løn. Det er aldrig sket, selv om politiforbundet kæmper for det. Staten har indtil videre fastlagt en løn på 19.500 kroner om måneden - og der er ikke mulighed for fx personlige tillæg eller risikotillæg. Det eneste tillæg vi kan få, er i forbindelse med skæve arbejdstider, men dette tillæg er latterligt lavt efter min mening. Det var ikke lige dét, jeg havde fået stillet i udsigt, da jeg forlod mit tidligere job og startede som ATK-operatør. Lønniveauet betyder blandt andet, at jeg ikke vil kunne få det maksimale i dagpenge, hvis staten vælger at fyre alle ATK-operatører, fordi man vil indføre »stærekasser« i stedet for fotovogne. Jeg synes godt nok, vi er blevet behandlet uforskammet, og det kunne jeg godt have været foruden,« understreger den 45-årige ATK-operatør fra Vestegnen.

Mange er positive Per har mange timers alene-arbejde i fotovognen, men det har han det fint med. Han trives med den selvstændige tilrettelæggelse af arbejdet.

»Og så er der jævnligt besøg i fotovognen. Det kan være borgere, der lige stikker hovedet inden for, eller det kan være en politipatrulje, der lige kommer forbi for at se, hvordan det går. Men det er nok rigtigt, at man skal være af en særligt støbning for at arbejde så meget alene. Selv synes jeg godt om det,« fortæller Per.

Der er masser af positiv feedback fra borgere, der synes det er helt fint at de som kører for stærkt, bliver blitzet. Heldigvis er det sjældent, at der opstår ubehagelige situationer, selv om det sker. Det kan være »halvhjerner«, der kaster noget mod fotovognen, eller optræder truende. Heldigvis har ATK-operatørerne en direkte alarm til politiet i sådanne tilfælde.

»Nogle er naturligvis utilfredse med at blive blitzet, og jeg kan da godt forstå, at det er ærgerligt. Omvendt er det folks helt eget valg, om de vil overholde fartgrænsen eller ej. Det der generelle billede af, at vi skulle være en pengemaskinen, det holder altså ikke. Jeg bliver ikke målt på, hvor mange bøder jeg udskriver, og det sker da jævnligt, at jeg sidder en hel dag i fotovognen og kun blitzer en-to biler. Det har jeg det helt fint med,« siger Per.

Pers motivation som ATK-operatør er at forbedre trafiksikkerheden - at få nedbragt antallet af ulykker, kvæstede og dræbte i trafikken.

»Jeg har ikke noget imod, at fotovognen er synlig. Det drejer sig om at få farten ned,« konstaterer han.

Udskriver også p-afgifter Som ATK-operatør har Per været igennem en grundig oplæring, blandt andet i udstyret, i placering af fotovognen og i skiltning og færdselsregler.

»Inden jeg går i gang med at måle ved et vejarbejde, kører eller går jeg strækningen igennem for at tjekke, at der er den rigtige skiltning. Det samme gør jeg, når jeg forlader stedet - og det hele bliver fotodokumenteret,« fortæller Per.

Inde i fotovognen holder Per øje med skærmen og de fotos, der kommer op. Hvis det er nødvendigt, justerer han lys og skygge, så billedet bliver optimalt. Det gælder jo om, at bilens fører kan genkendes. Ind imellem bliver der også tid til administrative opgaver på computeren.

ATK-operatørerne hos Vestegnens Politi er også uddannet til at udskrive parkeringsafgifter, og det gør man jævnligt på steder, hvor der er problemer. På den måde er ATK-operatørerne med til at aflaste færdselspolitiet på Vestegnen.

ATK-måling på Vestegnen Vestegnens Politi råder over seks fotovogne. Det er ansat otte ATK-operatører til at bemande fotovognene.

Vestegnens Politi har en klar strategi for, hvor der måles fart med fotovognene - og den er helt uafhængig af antal bøder.

Vestegnens Politi foretager jævnligt en analyse af samtlige trafikuheld gennem de seneste fem år. Dermed kan man finde frem til de fem mest uheldsramte veje i hver kommune, hvor fotovognene så placeres. Der kan i princippet måles døgnet rundt, men oftest er det i tidsrummet fra kl. 06-22.

Alle skoleveje er målestrækninger. Det tilstræbes, at fotovognene holder ved mindst to skoler hver dag.

Alle vejarbejdsområder er som udgangspunkt målestrækninger.

Vestegnens Politi får mange henvendelser fra borgere og grundejerforeninger mv. med ønske om fartkontrol. Disse henvendelser vurderes i hver enkelt tilfælde af politiet, men som regel sætter man ind med typisk fire målinger fordelt over et par uger.