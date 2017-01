Eleverne sætter kryds

Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling for 8., 9. og 10. klasser i hele landet. På valgdagen får eleverne udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne. Både stemmesedlen, stemmeboksene og valgurnerne ser ud, som vi kender dem fra de rigtige folketingsvalg. Valgresultatet bliver offentliggjort samme aften på DR, der sender fra Christiansborg og holder valgaften for elever og ungdomspolitikere.

I Vallensbæk vil der to dage før valget blive afholdt en politisk paneldebat for eleverne, hvor ungdomspartierne deltager.

Eleverne skal op til skolevalget arbejde med forskellige mærkesager. Det kan fx være kortere skoledag i folkeskolen, hårdere straffe for vold og overgreb, at gøre aktiv dødshjælp lovligt, at indføre gratis psykologhjælp til unge under 25 år, eller at fjerne afgiften på el-biler.