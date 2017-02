Her er det elever fra Herstedlund, der øver det oplæg, som de fremlagde i byrådssalen. De ønskede at skabe mere »Liv på Bjerget«. Foto: Kasper Ellesøe

Elever har stemt: »Hanen« skal skabe fællesskab

Vestegnen - 14. februar 2017 kl. 14:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag afsluttede 6. klasse-eleverne i Albertslund Kommune et demokratiprojekt ved at afholde en elevbyrådsdag, hvor de præsenterede og diskuterede syv konkrete forslag under temaet »Fællesskaber i byen«.

I alt er der afsat 70.000 kroner til, at et af elevernes forslag kan førest ud i livet.

Forslaget »Hanen som samlingspunkt« blev vedtaget ved elevbyrådet i 2017 efter et forløb, hvor eleverne har været udfordret på at skabe noget - synligt i bybilledet - der signalerer fællesskab, og her var forslaget om et aktivt mødested med en blå hane som centrum. »Hanen« skal være en form for legeplads, der skal ligge tæt ved togbanen og stationen, og som hele familien skal kunne bruge.

»»Hanen« håber vi bliver stor nok til, at der kan klatres på den og andre kan kigge på den et eller andet sted tæt på stationen,« meddeler Kirsten Schneider, der er musik og børnekulturkonsulent i Albertslund Kommune.

Hun melder i øvrigt om et super positivt elevbyråd med mange gode forslag.

Det vindende forslaget kommer fra elever på Herstedvester skole.

Planen er nu, at eleverne bag forslaget mødes med kommunen for at diskutere, hvad der skal se, og hvordan man få sat det i gang. Og så er der indvielse inden sommerferien.

De syv forslag til elevbyrådsdagen Her er de syv forslag, som blev præsenteret af eleverne i 6. klasse på Albertslunds Skoler ved elevbyrådsdagen tirsdag.

Digitale Billeder Det ønskes, at der til at skabe fælles forståelse om Albertslund, opstilles en stander med skærm på Stationstorvet til fremvisning af indkomne skiftende billeder.





Hanen som samlingspunkt Det ønskes, at der etableres et samlingspunkt med byens vartegn Hanen for alle aldre i Albertslund, der giver fællesskab.



Hyggested Der ønskes et hyggested på Hyldagergrunden for familier, der danner fællesskaber, men som også gør det muligt for mange mennesker at mødes.





Liv på bjerget Der ønskes mere liv på bjerget, som skaber sociale fællesskaber og samhørighed ved at få siddepladser og et aktivt sceneområde til fællesarrangementer.



Plastickasser i de grønne områder Der ønskes mulighed for at kunne mødes og lege i de grønne områder, hvor plastickasserne kan bruges til at sidde på og leges med.



Rundt i Albertslund Vi ønsker mulighed for, at borgere med familie og venner ved hjælp af en app nemt kan komme rundt i Albertslund, lære byen at kende, dyrke motion og få gode oplevelser ved vægmalerier og anden udendørs kunst, der skal have QR-koder.





Skulptur for fællesskabet Vi ønsker, at der skabes en skulptur i træ, malet i regnbuens farver med opmuntrende citater. Skulpturen skal være stor nok til at kunne blive klatret i og oplevet af mange.

