Se billedserie Asta (tv.) viser filmen om, hvordan deres app fungerer. De fem piger i gruppen har arbejdet med en idé om en app, der skal sørge for at borgerne i Albertslund får motion og fællesskab ved at finde QR-koder i byen. Foto: Kasper Ellesøe

Elever har lært politik fra teori til praksis

Vestegnen - 18. februar 2017 kl. 09:48 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne i 6. klasse på Albertslunds folkeskoler har hvert år siden 2010 gennemført et elevbyråd som et demokratiprojekt, der afsluttes med, at eleverne drøfter idéer i byrådssalen på Albertslund Rådhus.

Elevbyrådsdagen foregik i tirsdags, hvor skolernes 6. klasser præsenterede syv konkrete forslag som blev behandlet til elevbyrådsdagen i tirsdag.

På Herstedlund Skole har de tre 6. klasser arbejdet med demokrati den seneste tid, fortæller klasselærer og dansklærer Iben Büchert.

»Eleverne har været inddelt i grupper, og i januar arbejdede de tre hele dage med at udvikle idéer. De har arbejdet sammen på tværs af klasser, og så har der været et stort fokus på, at elever skulle lære fra sig til andre elever, så det ikke bare er lærerne, der underviser. De har også lært at skulle høre på hinanden og tilkendegive, hvad der er godt og mindre godt ved idéerne. I det hele taget har der været et stort fokus på at lytte til hinanden, og det har været rigtig godt,« fortæller Iben Büchert.

Fokus på fællesskaber Årets tema har været »Fællesskaber i Byen«, og eleverne har blandt andet kigget på, hvordan der kan skabes fællesskaber i Albertslund.

»De synes, det er sjovt, og dem, der er i de grupper, der skal præsentere forslagene har været meget ambitiøse omkring det. Det er deres egen by, som de faktisk er med til at udvikle idéer til. Og det har grebet alle eleverne i de tre klasser,« siger Iben Büchert.

Søndagsavisen Vestegnen er mødt til generalprøven, hvor to grupper elever skal præsentere de to forslag fra Herstedlund Skole, der skal diskuteres til Elevbyrådsdagen. Efter præsentationen er der feedback og spørgsmål fra klassekammeraterne, præcis som det sker, når der diskuteres politik i byrådet.

Den ene gruppe har arbejdet med et projekt, der hedder »Liv på Bjerget«, hvor de foreslår, at man opretter et aktivt sceneområde med siddepladser ved Herstedhøje, mens den anden gruppe elever fra Herstedlund Skole har arbejdet med en app, hvor det går ud på, at man skal rundt i byen og finde QR-koder. På den måde får man frisk luft. motion og fællesskaber, hvis man møder andre, der jagter QR-koder.

Asta, Anna, Melanie, Asta og Emma har arbejdet med appen og QR-koderne op til elevbyrådsdagen. De går i tre forskellige klasser, og det har givet dem en masse at arbejde sammen om demokrati, fortæller Anna.

»Jeg synes, det har været sjovt og udfordrende, og man lærer hinanden at kende på en anden måde. Vi har skullet fordele opgaverne, så dem der har lyst til og er god til noget kan gøre det,« siger Anna.

Brainstorm og video Pigerne kom på deres idé ved at brainstorme. De kom frem til at en app, hvor man skal scanne QR-koder lige er sagen, nu hvor der findes teknologi til det. Og til præsentationen har pigerne blandet andet lavet en video, der viser eksempler på, hvordan appen skal kan bruges.

»Det har været udfordrende, for man skal huske at lytte til alle og tænke på, at alle aldersgrupper skal kunne bruge det,« siger pigerne.

Til hele elevbyrådsprojektet er der afsat 70.000 kroner, som skal bruges til, at et eller flere af elevernes forslag og idéer rent faktisk kan føres ud i livet og give fællesskaber til byen.

»Det er fedt,« er den umiddelbare reaktion fra pigerne, der har arbejdet med appen.

»Det er godt, at flertallet bestemmer. Mange har syntes, at vores idé er god, så det gør os også lidt stolte, hvis det bliver besluttet, at vores idé bliver valgt. Det er lidt sindssygt, at det kan blive besluttet,« siger de.

I begyndelsen syntes Anna ellers ikke, at demokratiprojektet var helt vildt spændende.

»Det var lidt kedeligt i starten, men når man ser, at det rent faktisk er på vej til at blive til noget, så er det fedt,« siger Anna, mens den ene Asta supplerer.

»Det er meget surrealistisk, at det måske kommer ud,« siger Asta, der er valgt som den ordfører, der skal præsentere projektet i byrådssalen.

Men inden turen går op til rådhuset var der lidt nervøsitet at spore.

»Jeg er lidt nervøs for at pludre i det. Og jeg er lidt spændt,« siger Asta.

Det endte med at eleverne besluttede, at forslaget »Hanen som samlingspunkt« blev vedtaget, som er om et aktivt mødested med en blå hane som centrum. »Hanen« skal være en form for legeplads, der skal ligge tæt ved togbanen og stationen, og som hele familien skal kunne bruge.

Planen er nu, at eleverne bag forslaget mødes med kommunen for at diskutere, hvad der skal se, og hvordan man få sat det i gang. Og så er der indvielse inden sommerferien.

De syv forslag til elevbyrådsdagen Her er de syv forslag, som blev præsenteret af eleverne i 6. klasse på Albertslunds Skoler ved elevbyrådsdagen tirsdag.

Digitale BillederDet ønskes, at der til at skabe fælles forståelse om Albertslund, opstilles en stander med skærm på Stationstorvet til fremvisning af indkomne skiftende billeder.

Hanen som samlingspunktDet ønskes, at der etableres et samlingspunkt med byens vartegn Hanen for alle aldre i Albertslund, der giver fællesskab.



HyggestedDer ønskes et hyggested på Hyldagergrunden for familier, der danner fællesskaber, men som også gør det muligt for mange mennesker at mødes.





Liv på bjergetDer ønskes mere liv på bjerget, som skaber sociale fællesskaber og samhørighed ved at få siddepladser og et aktivt sceneområde til fællesarrangementer.



Plastickasser i de grønne områderDer ønskes mulighed for at kunne mødes og lege i de grønne områder, hvor plastickasserne kan bruges til at sidde på og leges med.



Rundt i AlbertslundVi ønsker mulighed for, at borgere med familie og venner ved hjælp af en app nemt kan komme rundt i Albertslund, lære byen at kende, dyrke motion og få gode oplevelser ved vægmalerier og anden udendørs kunst, der skal have QR-koder.





Skulptur for fællesskabetVi ønsker, at der skabes en skulptur i træ, malet i regnbuens farver med opmuntrende citater. Skulpturen skal være stor nok til at kunne blive klatret i og oplevet af mange.

